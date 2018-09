Nach dem Sieg in Frankfurt ist Werder mit vier Punkten in die Bundesliga-Saison gestartet, für die Bremer Anhänger ist dieser gelungene Auftakt ein ungewohntes Gefühl. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand Werder nach zwei Partien mit null Zählern da. Davor waren es ein Punkt (2015/16) und zwei Punkte (2014/15). So gut wie in diesem Jahr sind die Bremer also seit fünf Jahren nicht mehr in eine Saison gekommen. Damals, am Anfang der Serie 2013/14, standen unter Robin Dutt sogar sechs Zähler nach zwei Spielen zu Buche.

Martin Harnik zeigte sich mit dem Auftakt dann auch zufrieden: "Wir sind im Pokal souverän weitergekommen und haben in der Liga vier Punkte gesammelt. Das ist eine positive Bilanz", resümierte der Stürmer. Sein Teamkollege Davy Klaassen dagegen haderte noch mit dem Unentschieden zum Auftakt: "Unser Start ist okay, aber zu Hause gegen Hannover hätten wir gewinnen müssen."

Die Bremer sind also weit davon entfernt, nach dem gelungenen Beginn der Saison in Euphorie zu verfallen. Sie wissen die Ergebnisse richtig einzuordnen. "Hätten wir in Frankfurt unentschieden gespielt, würden wir jetzt über vier verlorene Punkte aus den ersten zwei Spielen sprechen", sagte Harnik, um dann mit Blick auf den späten Siegtreffer in Frankfurt hinzuzufügen: "Aber die Nachspielzeit gehört nun einmal zum Spiel dazu."