Nahezu ausgeglichene Bilanz:

Zum 103. Mal kommt es zu einem Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften und bislang hat Werder die Nase hauchzart vorne. 41 Bremer Siegen stehen 40 der Eintracht gegenüber, bei 21 Remis. In der Bundesliga ist die Statistik noch etwas deutlicher, Werder hat 40 mal gewonnen, Frankfurt bisher „nur“ 35 mal. Kurios: Trotz der negativen Bilanz aus Eintracht-Sicht hat Frankfurt gegen keine andere Mannschaft der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen Werder und nur gegen den VfB Stuttgart (154 Tore) öfter getroffen als gegen Werder (139).

Frankfurt ist gerne gesehen:

Die 40 Bundesligasiege gegen die Eintracht könnte Werder am Sonntag zu einer Bestmarke ausbauen. Nur gegen Borussia Dortmund, Schalke 04 und den VfL Bochum gewann Bremen bisher noch häufiger (je 41 mal). Das große Aber: Werder gewann lediglich zwei der letzten 15 Bundesligaspiele gegen Frankfurt, bei fünf Remis und satten acht Niederlagen.

Werder hat sich nach oben gearbeitet:

Florian Kohfeldts Mannschaft ist seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen, so lange wie zuvor noch gar nicht in dieser Saison. Nach dem 23. Spieltag war Werder noch punktgleich mit Rang 16, nun hat das Team acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das hat auch mit der starken Serie zuletzt zu tun. Werder gewann fünf der vergangenen sieben Bundesligaspiele (ein Remis und eine Niederlage beim 0:1 in Freiburg). An den vergangenen sieben Spieltagen holte Bremen damit so viele Punkte wie die Bayern (16), nur Dortmund und Stuttgart schafften in dieser Zeit mehr (je 17).

Bärenstarke Eintracht-Saison:

Frankfurt hat sieben Spieltage vor Saisonende schon mehr Punkte auf dem Konto (45) als nach der kompletten letzten Spielzeit (42). Den Einbruch in der Rückrunde konnte Niko Kovac‘ Mannschaft diesmal verhindern. 45 Zähler nach 27 Spieltagen sind zudem die beste Ausbeute für die Eintracht seit Einführung der Drei-Punkte-Regel.

Kohfeldts persönliche Rückrunde beginnt:

In der Vorrunde gab Bremens Coach gegen die Eintracht sein Debüt. Das verlief mit der Last-Minute-Niederlage zwar alles andere als glücklich, trotzdem kann Kohfeldt mittlerweile auf eine starke Bilanz verweisen: Mit acht Siegen, vier Unentschieden und nur fünf Niederlagen aus 17 Spielen liegt sein Punkteschnitt von 1,64 bei dem eines Europacup-Aspiranten.

Vorsicht vor den Standards:

Wie aus dem Nichts hat Frankfurt die Offensivstandards für sich entdeckt. Das Team kam in den vergangenen sechs Partien zu sechs Tore nach Standards (je drei nach Eckbällen und nach Freistößen) und damit auf genauso viele wie an den vorherigen 21 Spieltagen dieser Saison zusammen.

Die Heimstärke hält:

Bremen blieb in den letzten neun Pflichtspielen vor heimischer Kulisse unter Kohfeldt unbesiegt (sechs Siege, drei Remis). Länger ohne Niederlage im Weserstadion war Werder zuletzt zwischen Februar und September 2010 unter Thomas Schaaf (15 Spiele: zehn Siege, fünf Remis).

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: