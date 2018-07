Nein, den Gefallen musste er verweigern. Niklas Moisander ist zwar ein ausgesprochen höflicher Zeitgenosse, doch die grün-weiße Kapitänsbinde, die ihm ein ein Journalist in die Hand drückte, konnte er einfach nicht über seinen Arm streifen, auch wenn er sich für das Geschenk bedankte. Es wären zwar schöne Bilder für die Fotografen geworden, doch das hätte ausgesehen, als würde er sich nach vorne schmeißen und sich als neuer Werder-Kapitän in Position bringen wollen. Und das ist nun wirklich nicht die Sache des 32-Jährigen. Moisander hat seine Bewerbung für das Kapitänsamt stattdessen auf seine Art abgegeben: ruhig, unaufgeregt, aber verbindlich und bestimmt. Eine Bewerbung auf die finnische Art, wenn man so will. Werders Abwehrchef posaunte nicht laut heraus, dass er Mannschaftsführer werden will, er bekannte sich stattdessen zum Verein. Am Freitag teilte Werder mit, dass Moisander seinen 2019 auslaufenden Vertrag in Kürze verlängern wird.

"Werder ist ein toller Klub. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Bremen", sagte Moisander im Trainingslager in Zell am Ziller. Vielleicht sei das sogar sein letzter Vertrag, fügte er hinzu. "Ich kann mir gut vorstellen, meine Karriere bei Werder zu beenden." Ein größeres Zeichen der Wertschätzung kann ein Fußball-Profi seinem Arbeitgeber in einer Zeit, in der ständige Vereinswechsel zur Mode geworden sind, kaum entgegenbringen. Philipp Bargfrede, ebenfalls Anwärter auf das frei gewordene Kapitänsamt, hatte schon im März seinen Kontrakt verlängert und angekündigt, bis zum Ende der Laufbahn im grün-weißen Trikot zu spielen und danach für Werder zu arbeiten.

Zwei der drei Anwärter auf die Kapitänsbinde haben sich nun also eindeutig zu Werder bekannt, ganz so, wie es Trainer Florian Kohfeldt von seinem künftigen Mannschaftsführer gefordert hatte. Nur bei Max Kruse, dem dritten Kandidaten, ist die Zukunft noch ungewiss. Sein Vertrag bei Werder endet im kommenden Jahr, alles Weitere ist offen. Auch Moisanders Kontrakt wäre 2019 ausgelaufen. Um wie viele Jahre er ihn nun verlängern wird, hält der Klub wie üblich geheim. Zwei weitere Jahre in Grün-Weiß erscheinen am wahrscheinlichsten. Im Jahr 2021 wäre Moisander dann 35 Jahre alt.

Der Finne ist aber nicht nur wegen seines Alters unumstrittener Führungsspieler bei Werder. Er zeigt zuverlässig seine Leistung, strahlt Ruhe aus und ist ein Vorbild für junge Talente. Schon bei Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar und in der finnischen Nationalmannschaft trug er die Kapitänsbinde. Diese geballte Wertschätzung zeigt: Moisander ist zwar kein Lautsprecher, doch er bringt die Führungsstärke mit, die ein Mannschaftsführer braucht. Oder wie er es selbst ausdrückte: "Ich bin zwar nicht ständig in den Medien, aber in der Kabine habe ich natürlich was zu sagen."

Kruse, Moisander oder Bargfrede

Sollte er nun auch bei Werder Kapitän werden, wäre das "eine große Ehre", betonte Moisander, fügte aber sogleich hinzu, dass er seine baldige Vertragsverlängerung nicht als Bewerbung um das Kapitänsamt verstanden wissen wolle. "Das muss der Trainer entscheiden." Kohfeldt betonte am Freitag noch einmal, dass diese Entscheidung zwischen Kruse, Moisander und Bargfrede fallen werde. Wann er sich festlege, sei weiterhin offen. Er wolle sich die nötige Zeit lassen, "denn der Kapitän ist für mich die wichtigste Person auf dem Platz".

Sollte Kohfeldt einen anderen Spieler zum Mannschaftsführer ernennen, wäre er sicher nicht enttäuscht darüber, versicherte Moisander. "Man braucht in einer Mannschaft drei bis fünf Anführer. Ich würde auch ohne die Binde Verantwortung übernehmen." Der Erfolg des Teams stehe schließlich über allem. Solche Sätze sind oft zu hören, bei Moisander jedoch klingen sie authentisch. Er sei überzeugt davon, dass Werder in den kommenden Jahren erfolgreich sein kann, versicherte der Innenverteidiger. "Es gibt jetzt einen guten Plan, um besser zu werden." Hauptverantwortlich dafür sei Florian Kohfeldt, der mal "ein großer Trainer" werde, davon ist Moisander überzeugt.

Auch wegen Kohfeldt und Werders guter Zukunftsperspektiven wolle er seinen Vertrag verlängern, sagte der Finne. Er träume natürlich davon, in den letzten Jahren seiner Karriere noch einmal international zu spielen. Moisander kennt die Champions League und die Europa League gut. "Die Bundesliga ist eine sehr schwierige Liga, aber die Möglichkeit, dass wir es mit Werder in den nächsten Jahren nach Europa schaffen, ist da", sagte er.

Mit gutem Beispiel voran

Dass dafür noch Verstärkungen für das Mittelfeld gebraucht werden, betonte Moisander aber auch. Die abgewanderten Zlatko Junuzovic und Thomas Delaney seien Führungsfiguren gewesen. "Wir brauchen jemanden, der dieses Loch füllen kann", sagte er. Dennoch hat der Finne derzeit einfach ein gutes Gefühl, was die Mannschaft und was den Trainer betrifft. "Alle hängen sich voll rein und wollen unbedingt eine bessere Saison spielen als zuletzt", fasste Moisander zusammen.

Er selbst geht mit gutem Beispiel voran. Bei den Laufeinheiten im Trainingslager in Zell am Ziller ist der Abwehrchef stets vorne zu finden. Dabei ist solch eine Saisonvorbereitung für ihn fast wie Neuland. In den vergangenen drei Jahren fiel Moisander immer in der Phase vor dem Saisonstart verletzt aus. Aktuell ist er dagegen topfit, auch wenn er mit 32 Jahren genau auf seinen Körper achten und lieber mal eine Einheit auslassen müsse, wie der Finne sagte.

Moisander wirkt in diesen Tagen nicht nur körperlich gut in Schuss, sondern allgemein sehr zufrieden. Er lacht viel, und das könnte auch daran liegen, dass er in der Sommerpause seine langjährige Freundin Caroline Mattson geheiratet hat. Beide haben eine gemeinsame Tochter. "Und nach acht Jahren Beziehung war es auch mal Zeit für die Hochzeit", sagte Moisander lachend. Die Feier in Stockholm sei einer der besten Tage seines Lebens gewesen. Bei Werder gibt es nun noch einen neuen Vertrag obendrauf. Es läuft also gerade gut für Niklas Moisander. Da fehlt eigentlich nur noch die Kapitänsbinde.