Caldirola in der "Deichstube"

"Bin ein bisschen enttäuscht"

(mw)

26 Spieler hat Florian Kohfeldt mit ins Trainingslager in Zell am Ziller genommen. Luca Caldirola ist nicht unter ihnen. In der "Deichstube" gibt der Italiener Einblicke in seine Gemütslage.