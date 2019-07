Vor ziemlich genau einem Jahr, da war die Fußballwelt für Kevin Möhwald ziemlich in Ordnung. Er war gerade vom 1. FC Nürnberg zu Werder gewechselt, schuftete im ersten Trainingslager des Jahres und träumte von einem Platz in der Startelf. Doch dann verletzte er sich nicht nur während der Vorbereitung, sondern bekam mit Davy Klaassen auch noch einen Topakteur im Mittelfeld vor die Nase gesetzt. Es folgte eine Saison, in der Möhwald eine lange Anlaufzeit benötigte, dann aber trotz weniger Einsätze von Beginn an zu überzeugen wusste. Und deshalb will er jetzt mehr.

„Ich habe im letzten Jahr noch einmal deutlich einen Schritt nach vorne gemacht“, sagte der 26-Jährige am Freitag. „Ich glaube, dass ich hier im Trainingslager dort anknüpfe, wo ich zum Ende der Saison aufgehört habe. Nun versuche ich mich dahingehend zu entwickeln, dass ich zum Kreis der Stammspieler gehöre. Das ist das Ziel, das ich für mich ganz klar ausgegeben habe – und es wäre auch nicht sinnvoll, jetzt eines auszuwählen, das darunter liegt.“

Stark als Distanzschütze

Die nackten Zahlen sind trügerisch. Auf 27 Pflichtspieleinsätze hat es Kevin Möhwald in den vergangenen zwölf Monaten gebracht, lediglich sieben Mal davon stand er in der Startelf. Das klingt jetzt erst einmal nicht überragend, doch es lohnt ein genauerer Blick. Möhwald war nämlich vor allem eines: verlässlich. Eine Charaktereigenschaft, die Trainer Florian Kohfeldt sehr schätzt und nicht selten betont hat. Wenn Kevin Möhwald den Platz betrat, dann war ein Qualitätsverlust kaum zu spüren. Im Gegenteil: Er arbeitete zumeist vorbildlich, verteilte die Bälle gut und bereicherte das Bremer Spiel allein schon durch seine Qualitäten als Distanzschütze. Gleich drei Treffer gelangen ihm so.

Das war also alles nicht schlecht, aber es geht noch besser. Eben als Dauergast in der Startformation. „Ich möchte in jeder Woche, in jedem Spiel zu diesem Kreis gehören. Ich werde das jetzt aber nicht an bestimmten Zahlen und Einsatzzeiten festmachen, denn daran kann man das nicht bemessen“, sagte Möhwald. „Ich möchte es hinbekommen, dass Florian Kohfeldt vor jedem Spiel sagt, dass er an mir nicht vorbeikommt.“

Recht hilfreich dürfte dabei sein, dass er nun eben nicht mehr „der Neue“ ist, sondern sich längst eingelebt und akklimatisiert hat. „Du musst dir das Standing in einer neuen Mannschaft erst verdienen. Aber ich denke, dass ich dem Trainer und dem Team gezeigt habe, dass sie sich auf mich verlassen können“, sagte Möhwald. „Ich bin gern der Typ, der Verantwortung übernimmt. Wir sind in einer Phase, in der wir viele Spieler haben, die gern Verantwortung übernehmen – und das tut uns als Mannschaft gut.“

Und doch besteht die Gefahr, dass dem Rechtsfuß erneut ein prominenterer Spieler diesen Platz klaut. Werder will sich wieder einmal im Mittelfeld verstärken, Kevin Möhwald könnte der Leidtragende sein. Angst hat er davor aber nicht. „Ich stehe Spielern, die Qualität mitbringen, immer offen gegenüber, weil sie unserer ganzen Mannschaft guttun“, sagte er. „Und Konkurrenzkampf wirst du in der Bundesliga ohnehin immer haben.“

Vielseitigkeit als Vorteil

Zumal sein großes Plus die Vielseitigkeit ist, der 26-Jährige ist nicht auf eine Rolle festgelegt. „Ich kann im Zentrum alle Positionen spielen und habe dort auch im letzten Jahr meine Qualitäten gezeigt“, betonte er. Zumal er nun viel reifer, viel wissender sei als noch vor exakt einem Jahr, nachdem er gerade aus Nürnberg gekommen war. „Ich bin hier die ersten Wochen relativ vollgepackt mit Informationen im Kopf herumgelaufen. Wenn ich das vergleiche, ist das jetzt ein Riesenunterschied. Und genau damit steht und fällt unser Spiel: Dass jeder weiß, was der andere tut.“

Ein wichtiges Kriterium ist allerdings die Gesundheit. Als es im Vorsommer ans Eingemachte ging und Werder im zweiten Trainingslager am Chiemsee den endgültigen Feinschliff bekam, fehlte Möhwald mehrere Wochen wegen eines Muskelfaserrisses. „Eine Verletzung in der Vorbereitung wirft dich extrem zurück“, weiß er nur zur gut aus eigener Erfahrung. Deshalb hat er vorgesorgt: „Ich bin dieses Jahr deutlich häufiger auf der Physiobank anzutreffen, um dem Ganzen mit Prophylaxe entgegenzutreten“, erzählte er lachend. Nein, dem Zufall will er dieses Mal nichts überlassen.