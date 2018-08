Der Saisonstart naht und die Euphorie in Werders Umfeld ist groß. Kein Wunder, der Kader konnte weitestgehend zusammengehalten werden, hoffnungsvolle Transfer wie die von Davy Klaassen, Yuya Osako oder Martin Harnik wurden getätigt. Also was will dieser Kader erreichen? Einige Spieler wurde da schon sehr konkret und sprachen von den Europa-League-Plätzen als Ziel für die kommende Spielzeit.

Und was will der Trainer? "Wir wollen keine Vermeidungsziele", erklärte Florian Kohfeldt im Radio-Interview mit "Bremen vier". "Wir wollen nicht sagen, dass wir gegen den Abstieg wollen oder das wir keinen schlechten Start haben wollen", so der Trainer. Stattdessen wolle man sich ambitionierte Ziele setzen. In diesem Zuge lobte er die positive Herangehensweise seiner Spieler. Ein konkretes Ziel werde er aber erst kurz vor dem Saisonstart herausgeben, "aber es wird ein Erreichungsziel sein", sagte Kohfeldt.

Ganz ohne konkrete (öffentliche) Zielsetzungen kommt der Trainer aber dennoch nicht aus. Schließlich wartet am Samstag im Pokal in Worms das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit auf Werder (Anstoß: 15.30 Uhr). "Wir gehen da hin und werden das Spiel gewinnen", sagte Kohfeldt. Bei allem Respekt vor Wormatia Worms spiele dort immer noch ein Bundesligist gegen einen Regionalligisten.

Optimismus in Sachen Kruse

Auch Personalien kamen zur Sprache. Kohfeldt bedauerte den Wechsel von Thomas Delaney zu Dortmund, ist sich aber sicher, dass man mit Davy Klaassen einen gleichwertigen, wenn nicht sogar besseren Ersatz verpflichtet hat.

Großen Optimismus zeigte Kohfeldt auch in Sachen Max Kruse. Der neue Kapitän wird die kommende Saison auf jeden Fall noch für Werder spielen, was danach passiert, ist offen. "Wir werden in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten immer wieder mit ihm sprechen. Ich bin sehr optimistisch, dass Max seinen Vertrag bei Werder verlängert", sagte Kohfeldt.