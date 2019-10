Im Juli 2016 trat Frank Baumann seinen Job als Geschäftsführer Sport an. Bis 2021 läuft sein aktueller Vertrag noch, eine vorzeitige Verlängerung ist aber schon avisiert. Auch wenn die Gespräche erst im nächsten Jahr beginnen sollen, sind die Vorzeichen klar: Werder plant sehr langfristig mit Baumann.

Dass die Zeit des bald 44-Jährigen bei Werder nicht beliebig verhandelbar ist, verriet Baumann nun bei einem Sportforum auf der Burg Falkenberg in seiner fränkischen Heimat. „Bis 50 will ich das machen", sagte er und setzt sich damit ein Ende seiner Zeit als Geschäftsführer bei Werder. Dann folge eine Auszeit. Dass er sich in sechs Jahren neu orientieren will, mache er seiner Familie zuliebe, so Baumann.

Keine Ära wie bei Lemke und Allofs

Einerseits überrascht es, dass sich Werders Sportchef schon jetzt auf sein Ende bei Werder festlegt. Eine Langzeit-Ära wie bei Willi Lemke, der von 1981 bis 1999 Werders Manager war, oder Klaus Allofs, von 1999 bis 2012 im Amt, strebt Baumann offensichtlich nicht an. Sein Abschied steht schon fest.

Andererseits zeigt die Aussage, dass Baumann nicht der klassische Fußball-Funktionär ist. Einer, der nach steter öffentlicher Anerkennung und mehr Geld strebt. Und dass er auch andere Schwerpunkte im Leben hat, was in dem Job mindestens ungewöhnlich ist, vielleicht sogar außergewöhnlich.

Dass Baumann seinen Abschied festlegt und eine Auszeit ankündigt, heißt nicht, dass er nicht in anderer Funktion zu Werder zurückkehrt. So war es schon einmal, als er von Sommer 2015 bis zum Amtsantritt als Sportchef bei Werder eine Pause einlegte. Damals übernahm er einen Co-Trainerjob im Nachwuchsbereich des FC Oberneuland und trainierte seinen Sohn. Und dann den Posten des Geschäftsführers bei Werder.