Geboren ist Michael Stecher in Bremen. Zu Gesicht bekommt er Werder aber doch eher selten, weil er seit 2005 in der Schweiz lebt. Also ist das Zillertal mit drei Stunden Autofahrt Entfernung eine Gelegenheit, die er jedes Mal wahrnimmt. "Wir sind jetzt zum siebten Mal da", sagt Stecher.

Begeistert ist der Wahl-Schweizer von Trainer Florian Kohfeldt: "Ein sehr sympathischer Mensch und vernünftiger junger Mann." Für Stecher geht der Blick nach oben: "Man kann ja ein bisschen mit den Europa-Plätzen liebäugeln."