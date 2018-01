Defensiv stabil: Niklas Moisander und die Werder-Abwehr. (nordphoto)

Wie will Werder den Klassenerhalt schaffen? Das ist in Bremen die zentrale Frage dieser Tage (und vermutlich auch noch der nächsten Wochen und Monate). Die Mannschaft gab zum Rückrunden-Auftakt mit dem 1:1 gegen 1899 Hoffenheim eine gute Antwort: So! Also mit einer engagierten und vor allem in der zweiten Halbzeit auch mutigen Leistung.

Tabellarisch hat der verdiente Punktgewinn gegen einen Gegner, der in die Champions League will, für Werder nichts verändert. Werder bleibt auf dem Relegationsplatz. Und klar ist auch: Der Weg zum Klassenerhalt bleibt lang und entbehrungsreich. Zwar haben der HSV und Mainz 05 ihre Auftaktspiele verloren, aber neben Werder haben auch die abstiegsgefährdeten Freiburger und Stuttgarter gepunktet – der VfB sogar dreifach.

Werder schaffte es, offensiv Akzente zu setzen

Werder wird demnächst auch wieder dreifach punkten. Vermutlich noch nicht kommende Woche, dann geht’s zu den Bayern. Aber über kurz oder lang bestimmt, wenn Werder weiter so spielt wie gegen Hoffenheim. Werder stand defensiv so stabil wie in der Hinrunde unter Alexander Nouri und schafft es unter Florian Kohfeldt immer häufiger, auch offensiv Akzente zu setzen. Inzwischen kann Werder individuell stärker besetzte Gegner wieder in Verlegenheit bringen. Ein deutlicher Fortschritt.

Ebenfalls erfreulich: die Mentalität. Nach dem Rückstand fiel die Mannschaft nicht auseinander. Und nach dem Ausgleich beschränkte sie sich nicht auf die Sicherung des Unentschiedens, sondern stürmte weiter. Das zeugt von Selbstbewusstsein. Und davon kann man im Abstiegskampf gar nicht genug haben.