Was Leonardo Bittencourt für Werder so wichtig macht, ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Viele Tore schießen die Bremer ja nicht in dieser Saison, 30 sind es in bisher 28 Spielen. Dass es keine Mannschaft in der Liga gibt, die weniger erzielt hat, ordnet die Zahl ganz gut ein. Die beiden letzten Bremer Treffer gehen auf das Konto von Bittencourt, und sie reichten jeweils zu Siegen in Freiburg und Gelsenkirchen.

Was die Antwort auf die Frage nach seiner Bedeutung für die Mannschaft eigentlich ganz einfach macht. Florian Kohfeldts Antwort nach dem Spiel gegen Schalke kam also überraschend, als er sagte: „Was ihn ausmacht, ist, dass er seine persönlichen Interessen hinten an stellt." Gemeint war die Partie gegen Gladbach, bei der Bittencourt trotz seines Siegtreffers in Freiburg zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. „Wenn man mal ein Spiel nicht spielt, wird es im nächsten in positive Energie umgewandelt. Das hat er getan", sagte Kohfeldt. „Diese Mentalität brauchen wir, Leo hat sie vorgelebt."

Es ehrt den Trainer, den vermeintlich herausragenden Spieler nicht herausheben zu wollen. Und es stimmt ja auch, dass der Erfolg in Gelsenkirchen nur möglich war, weil alle ihn wollten und alles dafür getan haben. Die Bremer Reservespieler waren in der ersten Halbzeit so laut bei der Unterstützung ihrer Kollegen auf dem Platz, dass man denken konnte, es hätten sich ein paar Dutzend Werder-Fans heimlich in die Schalker Arena geschlichen. Auch ihnen gehört ein Anteil und ein kleiner ist es nicht.

„Guter Distanzschütze, das hat man gesehen"

Bittencourt jedoch war an vier der letzten fünf Bremer Tore beteiligt. Das erste Spiel, das in diese Wertung fällt, lag noch vor der Corona-Pause. Zufall kann das nicht sein. Beim 2:2 in Berlin legte er die Führung Milot Rashicas auf, beim 1:4 gegen Leverkusen den kurzfristigen Ausgleich Theo Gebre Selassies. Seine eigenen beiden Tore waren keinesfalls banal, sie waren Präzisionstreffer aus der Distanz. Das 1:0 gegen Schalke aus rund 20 Metern von halbrechts vielleicht noch mehr als das 1:0 in Freiburg von der Strafraumgrenze.

„Ich habe nicht registriert, dass Nübel etwas weiter vor dem Tor stand, doch es ist in der Regel bei Kontern so, dass der Torwart ein bisschen weiter vorne steht. Ich nehme den Ball von der halbrechten Position mit nach innen und dann ist es meistens so, dass der lange Ball hinten reinfällt„, schilderte Bittencourt hinterher sein Tor. „Ich habe es probiert und es ist mir zum Glück gelungen.“

Kohfeldt wollte, siehe Anfang dieses Textes, kein Loblied auf einen Spieler singen. Vielleicht weil er genau weiß, dass jeder Spieler seines Kaders diese Worte vernimmt und sie Neid schüren könnten. „Guter Distanzschütze, das hat man gesehen„, sagte der Trainer, als er die Rolle Bittencourts erklären sollte. „Manchmal hat man Glück als Trainer.“ Im Abstiegskampf kann das nicht schaden.