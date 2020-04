Der Name klingt bereits ein wenig nach großer Fußballwelt: Thiago. Doch bis der kleine Knirps wirklich erstmals kicken kann, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Thiago ist nämlich noch nicht allzu lang auf dieser Welt, gehören tut er aber zu Werder-Profi Leonardo Bittencourt. Wie der Verein am Sonnabend mitteilte, ist die Leihgabe von der TSG Hoffenheim zum zweiten Mal Vater geworden.

„Welcome Thiago“, teilte Bittencourt selbst kurz und knapp via Instagram mit, daneben stellte er ein rotes Herz, das Datum „18.04.20“ sowie die Bemerkung „#mybabyboy“. Seit dem Jahr 2016 ist der Offensivmann mit seiner Frau Saskia verheiratet, das Paar freute sich im Mai 2018 bereits über die Geburt einer Tochter. In den vergangenen Wochen veröffentlichte Bittencourt immer wieder kleine Video-Schnipsel, die ein glückliches Familienleben in den eigenen vier Wänden zeigten, nun dürfte das Glück noch ein wenig größer sein.