Es war Bittencourts zweiter Streich binnen weniger Tage. Bereits in Freiburg hatte er Werder zum Sieg geschossen, am 29. Spieltag schlug er in Gelsenkirchen erneut zu. Die Bremer gewannen auf Schalke mit 1:0, die Hoffnung im Abstiegskampf kehrte zurück. Seither ist einiges passiert, das Tor bleibt dennoch ein besonders schönes.

Das findet auch die Redaktion der „Sportschau“, die Bittencourts traumhaften Schlenzer nun in die Auswahl für das „Tor des Monats“ beförderte. Bis zum 20. Juni können Fans nun für den Bremer abstimmen. Die Konkurrenz ist ziemlich illustrer: Auch Joshua Kimmich (FC Bayern München), Stephan Hain (SpVgg Unterhaching), Dina Blagojevic (SC Sand) und Manuel Schäffler (SV Wehen Wiesbaden) dürfen sich Hoffnung auf einen Sieg bei der Wahl machen.