Leo Bittencourt musste das Training am Sonntag vorzeitig beenden. (nordphoto)

Dass die Werder-Profis sich im Training schonen, lässt sich nun wahrlich nicht behaupten. Viele Grätschen, harte Zweikämpfe, auch mal Fouls - es geht zur Sache auf Mallorca. Am Sonnabend bekam Josh Sargent einen Tritt ab, blieb aber unverletzt. Am Sonntag sorgte nun Leo Bittencourt für einen Schreckmoment beim Training. Der Offensivspieler blieb nach einem Zweikampf liegen, ließ sich behandeln und beendete die Einheit mit einem dicken Verband am rechten Fuß vorzeitig. „Ich bin umgeknickt“, sagte Bittencourt dem WESER-KURIER am Sonntagabend, gab aber sogleich eine erste Entwarnung: „Es ist nichts Schlimmes.“

Ob der 26-Jährige am Montag beim Testspiel gegen den italienischen Drittligisten AC Monza mitwirkt, ist aufgrund der Blessur offen. „Der Knöchel ist ein bisschen geschwollen“, sagte er. „Wir warten mal ab und werden dann am Montag vernünftig entscheiden, ob es Sinn ergibt, dass ich dabei bin. Wenn es ein Bundesliga-Spiel wäre, könnte ich aber auf jeden Fall spielen.“