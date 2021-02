Leonardo Bittencourt ist dafür, dass erst die Menschen geimpft werden sollten, für die es lebensnotwendig ist. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Sollten Spitzensportler früher gegen das Corona-Virus geimpft werden? Diese Debatte wird seit einiger Zeit hitzig geführt - seit dieser Woche hat sie nun endgültig auch die Fußball-Bundesliga erreicht. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hatte eine frühere Impfung für Fußballprofis vorgeschlagen, was ihm viel Kritik einbrachte - und auch bei Werder-Profi Leonardo Bittencourt keinen Anklang fand.

Rummenigges Vorstellung: Geimpfte Fußballstars könnten die allgemeine Impfbereitschaft innerhalb der Gesellschaft erhöhen. „Lässt sich beispielsweise ein Spieler des FC Bayern impfen, wächst das Vertrauen in der Bevölkerung“, sagte der 65-Jährige gegenüber dem TV-Sender „Sport1“ - und betonte: „Wir wollen uns überhaupt nicht vordrängen, aber Fußballer könnten als Vorbild einen gesellschaftlichen Beitrag leisten.“ Da der Impfstoff aber nach wie vor knapp ist und bisher nicht mal die Gruppe mit der höchsten Priorität (unter anderem über 80-Jährige und Pflegepersonal) durchgeimpft ist, gab es viel Gegenwind für Rummenigges Vorschlag. Schließlich sind Fußballprofis in der aktuellen Impfverordnung, die die Bevölkerung in verschiedene Gruppen einteilt, nicht priorisiert.

Mehr zum Thema Diskussion um Impfvorteile DOSB: Sportler-Impfungen „möglichst bald im zweiten Quartal“ Frühere Impfungen für Spitzensportler? Diese Debatte will nicht verstummen. Zwar lehnen viele Sportfunktionäre eine Bevorzugung von Athleten ab - ganz hinten anstellen ... mehr »

Aus diesem Grund kann auch Werder-Profi Leonardo Bittencourt mit der Idee aus München nicht viel anfangen. „Erstmal sollten die Menschen geimpft werden, für die es lebensnotwendig ist, denn die Gesundheit geht immer vor“, sagte er am Mittwoch auf Nachfrage in einer Online-Medienrunde. Ein Vorzugsbehandlung für Fußballer will Bittencourt auf keinen Fall - ganz egal aus welchem Grund.

„Wir sind schon privilegiert genug, dass wir spielen dürfen. Da stelle ich mich doch nicht hin und sage: Ich möchte gerne geimpft werden“, erklärte der 27-Jährige. Um die allgemeine Impfbereitschaft zu erhöhen, gebe es andere Wege als die Fußball-Vorbilder. Bittencourt glaubt sogar, dass Rummenigges Plan für die Branche nach hinten losgehen könnte: „Jetzt zu sagen: Wir als Fußballer gehen voraus, das würde einfach nicht gut ankommen.“