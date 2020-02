Leonardo Bittencourt zeigte gegen Dortmund eine gute Leistung. (nph / kokenge)

Pavlenka (Note 3)

Ein verunglückter Befreiungsschlag, eine gute Parade – das war lange Zeit alles, was es von Werders Torhüter zu sehen gab. Bei den Toren chancenlos.

Veljkovic (bis 82./Note 3)

Wie er seine Arbeit weitestgehend erledigte, war schon bemerkenswert. Entschied seine Duelle meist sehr abgebrüht und war auch sonst oft auf der Höhe des Geschehens. Als Dortmund das Tempo erhöhte, bekam aber auch er Probleme.

Sargent (ab 82.): nicht zu benoten

Moisander (Note 3)

War im ersten Durchgang bei einem Klärungsversuch nicht auf der Höhe, rettete später stark gegen Haaland zur Ecke (52.) – nach der dann allerdings das 0:1 fiel. Beim zweiten Gegentreffer fehlte auch ihm der Zugriff.

Toprak (Note 4)

Hatte im ersten Durchgang die Führung auf dem Fuß, die aufgrund einer Abseitsstellung nicht gezählt hätte. Als es vor dem 0:2 schnell ging, entwischte ihm Haaland.

Augustinsson (Note 3)

Der Rückkehrer war der erhoffte Stabilisator, der auch mal wichtige Defensivzweikämpfe gewinnt und auch offensiv Akzente zu setzen weiß. Zeigte, was Werder in dieser Saison zu häufig fehlte.

Gebre Selassie (Note 3)

Hatte Pech, dass seine Ablage auf Selke noch geblockt wurde (35.). Gegen die schnelle linke Seite der Gäste stets gefordert, aber ohne größere Fehler.

Klaassen (Note 3)

Präsenter als zuletzt. Eroberte viele Bälle und sorgte dafür, dass die Dortmunder lange unerwartet harmlos blieben.

Bittencourt (bis 66./Note 2)

Übernahm den Platz des gesperrten Maximilian Eggestein auf der Doppelsechs und interpretierte diese Aufgabe so, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Giftig in den Zweikämpfen und ideenreich im Aufbau. Musste angeschlagen runter, wodurch Werder an Kompaktheit verlor.

J. Eggestein (ab 66.): Nicht zu benoten

Osako (bis 90./Note 4)

Genießt bei seinem Trainer trotz zuletzt schwacher Leistungen weiterhin ein hohes Ansehen und stand etwas überraschend abermals in der Startelf. Als Anspielstation dieses Mal kein Totalausfall, aber auch weit entfernt vom Unterschiedsspieler.

Woltemade (ab 90.): nicht zu benoten

Rashica ( Note 4)

War unheimlich viel unterwegs, lauerte auf den entscheidenden Pass seiner Kollegen oder versuchte selbst, Angriffe zu initiieren. Von Erfolg war der hohe Aufwand nicht gekrönt.

Selke (Note 4)

Lief die Borussen-Abwehr konsequent an und sorgte so für einen erhöhten Stresspegel. Trieb gestenreich das Publikum an, Torgefahr ging aber kaum von ihm aus. Ließ Zagadou vor dem 0:1 entwischen.