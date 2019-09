Werders Gastspiel bei Union Berlin ist auch aus statistischer Sicht eine besondere Paarung. Es trifft nicht nur der Klub mit den meisten Bundesligapartien (für Werder wird es das 1870. Spiel) auf den Verein mit der geringsten Erstliga-Erfahrung (für Union wird es erst das vierte Bundesligaspiel). Laut „kicker-Datenbank“ steht zudem ein Bremer Spieler vor einem Rekord, nämlich Leonardo Bittencourt.

Der Rekord stammt von 1992

Demnach wäre Werders Neuzugang bei einem Einsatz an diesem Sonnabend der jüngste Spieler der Bundesligageschichte, der für fünf Vereine in der Bundesliga auf dem Feld stand. Bittencourt würde diese Marke im Alter von 25 Jahren und 269 Tagen schaffen; seine bisherigen Klubs in der höchsten deutschen Spielklasse hießen Borussia Dortmund, Hannover 96, 1. FC Köln, TSG Hoffenheim.

Dieser Rekord wurde lange nicht geknackt. Seit dem Jahr 1992 gilt die Bestmarke von Andreas Keim, der damals im Alter von 26 Jahren und 262 Tagen für seinen fünften Klub in der Bundesliga auflief. Keim spielte für den Karlsruher SC, Fortuna Düsseldorf, den FC Homburg, den 1. FC Köln und für die Stuttgarter Kickers.