Leonardo Bittencourt feiert seinen Treffer zum 1:0. (dpa)

So richtig schön war das nicht, aber Werder hat nach drei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto. Gegen Arminia Bielefeld mühten sich die Bremer am Sonnabendnachmittag zu einem 1:0-Heimsieg. Eine Woche nach dem 3:1 beim FC Schalke war es der zweite Erfolg in Serie für die Bremer. Nach nur einem Werder-Sieg aus den vorherigen 17 Pflichtspielen im Weserstadion tat das Ergebnis zusätzlich der ausbaufähigen Heimbilanz ziemlich gut. „Egal wie, der Sieg war enorm wichtig für uns. Aber natürlich müssen wir über die Leistung in der zweiten Halbzeit reden“, sagte Siegtorschütze Leonardo Bittencourt nach dem Abpfiff am Sky-Mikrofon.

Trainer Florian Kohfeldt setzte gegen den Aufsteiger auf die Startelf, die in der Vorwoche mit 3:1 gegen Schalke gewonnen hatte. Der wechselwillige Davy Klaassen führte die Mannschaft also als Kapitän auf das Feld. Auch wenn das Personal gleich blieb, so stellte sich doch die Grundordnung etwas anders dar. Manuel Mbom rückte nach seinem starken Debüt im zentralen Mittelfeld dieses Mal auf die rechte Außenbahn. Genau wie Ludwig Augustinsson auf der linken Seite interpretierte er diese Rolle sehr offensiv. In der Abwehr bildeten Theo Gebre Selassie, Milos Veljkovic und Marco Friedl eine Dreierkette. Davor agierten Maximilian Eggestein, Klaassen und Leo Bittencourt im Mittelfeld. Im Sturm spielten Niclas Füllkrug und Josh Sargent.

Umstrittenes Abseitstor

Werder übernahm im eigenen Stadion vor leeren Rängen direkt die Initiative. Die Bremer transportierten den Ball gut ins Angriffsdrittel, setzten häufig auf Spielverlagerungen, doch die Abschlüsse ließen zunächst zu wünschen übrig. Bittencourt setzte sich etwa geschickt gegen Amos Pieper durch und schoss dann deutlich vorbei (9.). In der 21. Minute war es wieder Bittencourt, der für Gefahr sorgte und dieses Mal sogar traf. Nach einem Querschläger von Sargent war der Ball zu ihm gelangt, doch Schiedsrichter Robert Schröder gab den Treffer nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten wegen Abseits nicht. Es war eine knappe, durchaus strittige Entscheidung.

Bittencourt zeigte genau die richtige Reaktion darauf: Sechs Minuten später schoss er den Ball wieder ins Netz, und dieses Mal bestand kein Zweifel daran, dass dieses Tor auch zählte - 1:0 (27.). Friedl hatte einen herrlichen Diagonalpass gespielt, den Mbom ebenso artistisch wie sehenswert per Direktpass an den Elfmeterpunkt zu Bittencourt befördert hatte. In seinem zweiten Bundesliga-Spiel gelang Mbom somit die erste Torvorbereitung.

Und Bielefeld? Der Aufsteiger kombinierte im Spielaufbau manchmal ganz gefällig, war in der Offensive aber extrem harmlos. Zwei schwache Weitschüsse von Fabian Klos und Sergio Cordova stellten Werder-Torwart Jiri Pavlenka vor keinerlei Probleme. Einen Kopfball von Manuel Prietl wehrte Pavlenka in Zusammenarbeit mit Friedl ab (45.). Danach ging es in die Halbzeitpause.

Pavlenka rettet gegen Klos

Den zweiten Durchgang ging Werder dann seltsam passiv an. Die Bremer standen tief, initiierten kaum noch Offensivaktionen und warteten ab, was die Bielefelder machten. Diese Herangehensweise führte zwangsläufig zu Chancen für die Gäste. Nach einem eklatanten Veljkovic-Ballverlust klärte Friedl (59.). Dann musste Pavlenka ran, der einen Klos-Kopfball aus kurzer Distanz stark parierte (61.). Der Ausgleich für die Arminia lag nun in der Luft.

Kohfeldt wartete mit Auswechslungen weiter ab, stellte aber die Grundordnung um. Werder verteidigte fortan mit einer Viererkette, Mbom wechselte von der rechten Seite ins zentrale Mittelfeld. Wenig später folgten auch personelle Änderungen: Tahith Chong kam für Füllkrug, Christian Groß ersetzte Klaassen, der in seinem wohl letzten Werder-Spiel eine durchwachsene Leistung gezeigt hatte (74.). Groß übernahm die Sechser-Position, Chong spielte auf dem rechten Flügel.

Erst einmal kamen aber wieder die Bielefelder: Mike van der Hoorn köpfte nach einer Ablage des eingewechselten Sven Schipplock über das Tor (76.). Dann fiel Schipplock im Zweikampf mit Gebre Selassie nach einer leichten Berührung an der Schulter (77.). Schiedsrichter Schröder ließ weiterlaufen, ansonsten hätte Werders Rechtsverteidiger die Rote Karte wegen einer Notbremse gedroht. Kohfeldt brachte auch noch Johannes Eggestein und Davie Selke für Bittencourt und Sargent in die Partie (81.). In den Schlussminuten mussten die Bremer dann zittern und konnten sich in der Nachspielzeit bei Pavlenka bedanken, der nach einem Kopfball von Jóan Símun Edmundsson gerade noch die Fäuste hochriss. Nach van der Hoorns Nachschuss lag der Ball zwar im Netz, doch Schiedsrichter Schröder hatte wegen eines Fouls an Veljkovic zu Recht schon abgepfiffen (90.+4). Dann war Schluss, und Werders Sieg war perfekt.