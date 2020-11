Niclas Füllkrug ist verletzt – und so fehlt Werder momentan der etatmäßige Strafstoßschütze. Gegen Köln musste also eine andere Lösung her, als die Bremer beim Stand von 0:1 einen Elfmeter zugesprochen bekamen. Letztlich übernahm Leonardo Bittencourt die Aufgabe und verwandelte souverän. Die Sicherheit spricht für den 26-Jährigen, wenngleich sie zumindest im Nachgang ein wenig überraschte. Für Bittencourt war es nämlich tatsächlich der allererste Versuch vom Punkt im Laufe seiner Profikarriere.

„Gott sei Dank hat er ihn reingemacht. Ich war mir aber auch ziemlich sicher, dass er ihn verwandelt“, sagte Ömer Toprak später über seinen Teamkollegen. „Leo ist ein Typ, der sich da nicht großartig Gedanken macht und den Ball einfach reinhaut.“ Dieses Eindruck bestätigte auch Bittencourt selbst, als er nach der Partie verriet, dass er trotz der enormen Verantwortung ganz ruhig gewesen sei. Aufgrund der fehlenden Zuschauer vielleicht sogar eine Spur zu ruhig. Doch der Ball landete im Ziel, Werder nahm immerhin noch einen Punkt mit. „Durch den 0:1-Rückstand haben wir gedacht: ‚Jetzt müssen wir alles nach vorne werfen.‘“, sagte Bittencourt. „Wir sind dann ein hohes Risiko gegangen und haben schließlich Glück mit dem Elfmeter.“ Er meinte fraglos die Entstehung, bei seinem Schuss hatte Fortuna ihre Hände nicht im Spiel.