In der kommenden Saison könnte der Flügelspieler Leonardo Bittencourt die Offensive Werders beleben. Wie der "Kicker" meldet, zieht es den 24-Jährigen nach dem Abstieg des 1. FC Köln aus der Bundesliga in der kommenden Saison nach Bremen. So soll Bittencourt von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen, die nach "Kicker"-Informationen zwischen sechs und acht Millionen Euro liegen soll.

Im Lichte dieses Gerüchts bekommt auch die Dienstreise von Florian Kohfeldt und Frank Baumann eine neue Bedeutung. Werders Verantwortliche hatten sich am vorletzten Wochenende Kölns Auftritt gegen Schalke 04 im Stadion angesehen - möglicherweise auch, um Bittencourt noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen.

Bittencourt, der bevorzugt über die linke Seite kommt, absolvierte bislang 128 Bundesligaspiele, schoss 17 Tore und bereitete 23 weitere vor.

