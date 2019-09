In den vergangenen Tagen wurde viel über Nabil Bentaleb berichtet, nun deutet alles auf eine ganz andere Lösung hin. So steht Leonardo Bittencourt vor einem Wechsel an die Weser. Zunächst hatte die „Bild“ über den sich anbahnenden Transfer berichtet, auch nach Informationen des WESER-KURIER arbeitet der Verein aktuell mit Hochdruck daran, den 25-Jährigen auszuleihen. Nur noch letzte Details müssen geklärt werden. Bittencourts Berater Wassily Krastanas verhandelt aktuell mit Sportchef Frank Baumann. Mit der Verpflichtung Bittencourts wären die Transferaktivitäten der Bremer für diesen Sommer endgültig beendet. Das Thema Bentaleb hat sich damit also erledigt.

Bereits im Vorfeld der vergangenen Saison galt Werder als Interessent, seinerzeit entschied sich Bittencourt allerdings für einen Wechsel aus Köln zur TSG Hoffenheim. Die Bremer verpflichteten damals Yuya Osako, der zuvor gemeinsam mit Bittencourt und Claudio Pizarro bei den Rheinländern gespielt hatte. Der offensive Mittelfeldspieler, der auch auf der linken und rechten Außenbahn spielen kann, stand für die Hoffenheimer bislang in 22 Bundesligapartien auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer. Bittencourts Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2023. Laut transfermarkt.de beträgt sein Marktwert sieben Millionen Euro.

