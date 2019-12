Der Einsatz von Leonardo Bittencourt in München ist fraglich. (nordphoto)

Der Einsatz von Leonardo Bittencourt beim FC Bayern am Sonnabend (15.30 Uhr) ist weiter fraglich. Bittencourt hatte zu Wochenbeginn Magen-Darm-Probleme und konnte nicht trainieren. Am Donnerstag steht er zum ersten Mal wieder auf dem Platz, wie Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz mitteilte: „Leo wird heute trainieren, es zumindest probieren. Davon wird abhängen, ob er spielen kann. Ich gehe davon aus, dass er zum Kader gehört. Ein Einsatz wird sich erst am Spieltag entscheiden.„ Darüberhinaus gibt es, abgesehen von den Langzeitverletzten, keinerlei Personalprobleme: „Alle anderen stehen zur Verfügung“, sagt kohfeldt.

Bei Niklas Moisander, der gegen Paderborn sein Comeback gefeiert hat, sieht Kohfeldt kein Problem, in der englischen Woche gegen Bayern, Mainz und Köln auflaufen zu können. „Niklas fühlt sich gut. Entsprechend steht er die ganze Woche zur Verfügung.„ Es soll in München auch niemand geschont werden, um gegen Mainz oder Köln eine vermeintlich stärke Elf aufbieten zu können: „Wir stellen in München die bestmögliche Mannschaft auf den Platz, um etwas mitzunehmen. Niemand wird taktieren.“

Denkbar ist beim Auftritt in München, dass Werder wieder auf Nuri Sahin und Philipp Bargfrede setzt, um die Defensive zu stärken. „Wir brauchen in München eine Mischung aus Spielern, die stark mit aber auch stark gegen den Ball arbeiten. Deswegen können auch beide spielen."