Marco Friedl hat gegen Bielefeld seine fünfte Gelbe Karte der Saison kassiert. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Das Timing hätte viel schlechter nicht sein können: Ausgerechnet in der Partie vor dem Heimspiel gegen seinen Ex-Verein FC Bayern München holte sich Werders Verteidiger Marco Friedl am Mittwochabend in Bielefeld die fünfte Gelbe Karte ab, sodass ihm am Samstag nur die Rolle des Zuschauers bleibt. „Das ist sehr schade, ich würde natürlich liebend gerne spielen“, sagte Friedl, der seine Sperre als „umso bitterer“ empfindet, weil er in dieser Saison bis dato noch keine einzige Bundesliga-Minute verpasst hat. „Dass es jetzt gegen die Bayern soweit sein wird, tut doppelt weh.“

Auch Trainer Florian Kohfeldt hätte den 22-Jährigen natürlich gerne dabei gehabt, dürfte beim Blick auf die Alternative im Kader aber auch keine allzu großen Bauchschmerzen bekommen. Kapitän Niklas Moisander, von Friedl vor der Saison aus der Stammformation verdrängt, ist nun wiederum der ideale Ersatzmann für den Österreicher und dürfte gegen die Bayern zu seinem elften Ligaspiel in der laufenden Saison kommen.