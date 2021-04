Linksverteidiger ist verletzt

Bitter für Werder: Augustinsson fällt vorerst aus

Daniel Cottäus

Ludwig Augustinsson humpelte am Mittwochabend beim 1:0-Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Jahn Regensburg in der 74. Minute vom Platz. Am Samstag gegen Leipzig wird er sicher nicht spielen können.