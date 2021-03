Nur gut, dass der SV Werder seinen Spielern keine Pokale für besondere Leistungen überreicht. Sonst hätte sich Milot Rashica wohl kaum dagegen wehren können, auch noch als Spieler des Monats ins Rampenlicht gezerrt zu werden. Jede halbwegs gute Angriffsaktion des 24-jährigen Stürmers in den vergangenen drei Wochen führte sofort zu einem weithin vernehmbaren Sonderlob, sein Trainer Florian Kohfeldt nahm diese verbalen Verbeugungen sogar dann in seine Interviews auf, wenn ihn überhaupt niemand nach Rashica gefragt hatte. Die Idee dahinter ist klar und nicht verwerflich: Werder will seinen wertvollsten Angreifer aufpoliert ins Schaufenster stellen, damit es nach den gescheiterten Versuchen der vergangenen beiden Transferperioden in diesem Sommer mit einem Verkauf klappt – schließlich sind die Bremer dringend auf Einnahmen angewiesen. Und weil Rashica keine Tore sprechen lässt, wird nun eben lobend über seine Dribblings oder die Körpersprache gesprochen.

Doch die Lage in dieser Personalie ist und bleibt kompliziert. Zwar stufen auch die Experten des Onlineportals „Transfermarkt“ Rashica als wertvollsten Bremer Spieler ein, jedoch wird er nur noch auf einen Marktwert von zwölf Millionen Euro taxiert. Im Dezember 2019 war Rashica 35 Millionen wert, Werder glaubte damals fest an die Chance auf einen neuen Bremer Rekordtransfer. Nicht nur die Corona-Krise ließ den Preis schrumpfen, auch Rashica trug zum Preisverfall bei – durch eine ungewöhnlich lange Formkrise und einige Verletzungen. Nur ein Bundesligator schoss er im Kalenderjahr 2020 (beim 6:1 gegen Köln).

Völler hatte gute Gründe für seine Zweifel

Erst zog Rashicas Wunschverein RB Leipzig sein Kaufinteresse zurück. Später im Sommer stand schon ein vollgetankter Privatflieger am Bremer Flughafen bereit, um Rashica nach England zu bringen. Doch auch daraus wurde nichts. Die letzte Ausfahrt bot sich am Autobahnkreuz Leverkusen, wo sich Sportchef Rudi Völler jedoch zu lange mit der berechtigten Frage beschäftigte, warum er 15 Millionen Euro für den Kauf eines Stürmers bezahlen soll, der kaum trifft. Erst einmal nur ausleihen wollte er Rashica, doch nicht einmal das klappte. Eine torlose und teils auch lustlose Hinrunde später fand sich im Winter gar kein Interessent mehr.

Nun drängt die Zeit. Denn Rashicas Vertrag in Bremen endet im Juni 2022. Gelingt nach der aktuellen Saison kein Verkauf, läuft Werder mitten in seiner größten wirtschaftlichen Krise Gefahr, den wertvollsten Spieler im Jahr darauf ohne einen Cent Ablöse zu verlieren. Die vertraglich fixierte Freigabesumme von 35 Millionen Euro gilt weiterhin, doch so viele Tore kann Rashica gar nicht mehr schießen, damit ein Verein das bezahlt. Werder wäre schon mit einer Ablösesumme von 15 Millionen plus X zufrieden, doch Brancheninsider gehen davon aus, dass selbst zehn Millionen kaum zu erzielen sind.

Im Zweifel will Werder den Vertrag verlängern

Scheitert ein Verkauf erneut, möchte Werder Rashicas Vertrag verlängern, um den ablösefreien Wechsel zu verhindern. Doch inzwischen weiß der Spieler, was er in Leipzig oder Leverkusen geboten bekam. In Bremen würde er nur dann einen neuen Vertrag unterschreiben, wenn damit eine deutliche Gehaltserhöhung verbunden wäre. Rashica hält also alle Trümpfe in der Hand und muss dazu nicht einmal Tore schießen: Entweder erhöht Werder sein Gehalt, oder er kassiert im Jahr 2022 als ablösefreier Spieler ein Handgeld in Millionenhöhe von seinem neuen Verein. Nur ein Verkauf in diesem Sommer würde beide Seiten glücklich machen. Jedes Tor von Rashica wäre hierfür hilfreich, doch auch gegen Bayern gelang ihm keins. Er ist in dieser Saison noch völlig torlos.

Kohfeldts auffälliges Sonderlob erfüllt also einen doppelten Zweck: Es hübscht den Spieler für andere Vereine auf und es schmeichelt dem launigen Angreifer. Es könnte helfen, dass er noch einmal bei Werder unterschreibt, auch wenn das zusätzliches Gehalt kosten würde. Noch viel schlimmer wäre es, Rashica – der im Januar 2018 für sieben Millionen von Vitesse Arnheim kam – nach viereinhalb Jahren in Bremen ablösefrei zu verlieren.

