Normalerweise erstrahlt der Rasen des Weserstadions in sattem Werder-Grün, so wie es sich gehört. Umso überraschter waren viele Fans am Sonnabend beim Bundesliga-Auftakt gegen Hannover darüber, dass von sattem Grün wahrlich nicht die Rede sein konnte. Stellenweise erinnerte der Rasen eher an ausgeblichene Borussia-Dortmund-Trikots, denn er sah blass-gelblich und etwas dunkel aus. Im Fernsehen war besonders gut zu erkennen, dass der Zustand des Platzes speziell in der Spielfeldmitte zu wünschen übrig ließ. Das haben natürlich auch die Verantwortlichen bei Werder registriert. „Der Rasen sah in der Tat noch nicht so aus, wie man ihn sich wünscht und aus den Vorjahren aus dem Weserstadion kennt“, teilte der Klub auf Mein-Werder-Nachfrage mit.

Dabei hatte Werder in der Sommerpause 2017 extra einen neuen Hybridrasen verlegen lassen, der stabiler und langlebiger sein soll als normaler Naturrasen sowie eine durchweg ebene Spielfläche bietet. Immer mehr Bundesliga-Klubs setzen auf diese neue Technologie, etwa Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg, der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim. Es handelt sich dabei um einen ausgesäten Rasen, in den Kunstrasenfasern eingestochen werden. Bis zu zehn Jahre soll der Hybridrasen halten. Der gewöhnliche Rollrasen muss in Fußballstadien im Schnitt alle drei Jahre ausgetauscht werden, ist allerdings auch deutlich günstiger als der Hybridrasen, der für das Weserstadion etwa 600.000 Euro kostete.

"Sorgfältige Pflege"

Nach einem Jahr sieht er nun bereits arg mitgenommen aus. „In der Sommerpause hat unser Rasen die sorgfältige Pflege erhalten, die für einen Hybrid-Rasen nötig ist. Die alte organische Masse wurde entfernt und neu gesät. Sie hat jedoch durch die enorm hohen Temperaturen und die daraus resultierende Trockenheit etwas Probleme gehabt sich zu etablieren“, erklärte Werder.

Der heiße und trockene Sommer war also schuld. Da dürfte jeder Gartenbesitzer sofort zustimmen, denn auch in den meisten Privatgärten waren Rasenflächen mit gelben Stellen zu sehen. In den Bundesligastadien allerdings stach der Rasen im Weserstadion am vergangenen Wochenende durchaus negativ hervor. Die anderen Plätze wirkten deutlich grüner als der in Bremen. Das werde sich aber schon bald ändern, versichern sie bei Werder. „Da die Temperaturen sich nun wieder konstant reduzieren, wird auch unser Rasen in nächster Zeit wieder das gewohnte Grün zeigen. Dafür arbeiten unsere Greenkeeper jeden Tag unermüdlich.“

Ein Austausch der Rasenfläche ist aus Sicht des Klubs also nicht nötig. Beim FC Bayern kamen die Verantwortlichen im Jahr 2016 dagegen zu einem anderen Schluss. Auch der Rekordmeister hatte auf einen Hybridrasen gesetzt. Nachdem sich mehrere Spieler über den schlechten Zustand des Rasens beschwert hatten, tauschten die Bayern diesen allerdings wieder gegen einen Naturrasen aus. Als Grund dafür gaben sie an, der Hybridrasen sei von einem Pilz befallen worden.