Gut möglich, dass Werder künftig zwei Busse nutzen wird. (nordphoto)

Das Schriftstück ist ergiebig. Auf satten 50 Seiten hat die medizinische Task-Force der DFL formuliert, wie genau Profifußball in Zeiten der Corona-Pandemie funktionieren soll und doch der größtmögliche Schutz für die Gesundheit aller Beteiligten gewährleistet ist. Schon jetzt trainieren die Bundesliga-Klubs unter besonderen Bedingungen, auch bei Werder beschäftigt man sich intensiv damit, wie alle notwendigen Vorgaben optimal umgesetzt werden können. Denn das neue Konzept wirbelt den bisherigen Alltag gründlich durcheinander.

Eines steht aber fest, zusätzliches Personal wird der Verein nicht heranziehen. „Einen Teamvirologen wird es nicht geben, denn die haben momentan andere Dinge zu tun„, sagte Sportchef Frank Baumann. “Wir sind durch unsere Ärzte sehr gut aufgestellt, sie koordinieren und überprüfen die Maßnahmen.„ Und so wissen auch die Werder-Profis in diesen Tagen ganz genau, was sie dürfen und was nicht. “Wir erfüllen schon jetzt sehr viele Voraussetzungen des Konzepts der Task-Force. Wenn es in Richtung Mannschaftstraining und Spiel geht, werden wir weitere Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit aller zu schützen“, sagte Baumann.

Bislang üben die Bremer in kleinen Gruppen, maximal vier Spieler halten sich gleichzeitig unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Platz auf. Sollte es demnächst die Freigabe für die Rückkehr zu gemeinschaftlichen Teameinheiten geben, wäre der nächste Schritt das Warten auf die Austragung der restlichen Ligaspiele. Doch auch dabei würde sich der Ablauf enorm ändern, das Corona-Konzept beinhaltet beispielsweise etliche Vorgaben für den korrekten Aufenthalt in Hotels während der Auswärtsreisen. Und selbst die Fahrt in die Fremde dürfte Neuerungen beinhalten. „Es ist eine Möglichkeit, dass man die Anreise anders gestaltet. Es könnte einen zweiten Mannschaftsbus geben, der unterwegs ist, um den Abstand einhalten zu können“, sagte Baumann. Auch die Kontrolle, ob Spieler infiziert seien, laufe werde sich ändern. „Wir haben bisher noch gar nicht getestet und haben uns zu hundert Prozent an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts gehalten„, sagte Baumann. “Engmaschige Tests sind jedoch zukünftig ein wichtiger Faktor für die Fortführung des Spielbetriebs.“