Jubelnde Bremer und konsternierte Kölner: So sah es Ende Juni bei Werders 6:1-Sieg im Weserstadion aus. (gumzmedia/nordphoto)

Florian Kohfeldt ist ein aufmerksamer Leser des WESER-KURIER. Was er dort liest, gefällt dem Werder-Trainer naturgemäß mal besser und mal schlechter. Nicht besonders erfreut dürfte er über die jüngste Kolumne von Dieter Eilts gewesen sein. Der Ehrenspielführer schrieb darin: „Um deutlich zu machen, dass man nicht in Abstiegsnot geraten will, ist ein Sieg gegen Köln Pflicht.“ Auf der Pressekonferenz zum Spiel ging Kohfeldt am Donnerstag zwar nicht direkt auf diese Aussage ein, wies aber darauf hin, er habe beim Lesen der Zeitung und im Allgemeinen den Eindruck gewonnen, dass viele einen Erfolg im Heimspiel gegen Köln am Freitagabend (20.30 Uhr, live bei DAZN) fast schon voraussetzen. Dann sagte Kohfeldt entschieden: „Diese Stimmung kann ich nicht teilen. Es ist kein Pflichtsieg. Das ist völliger Quatsch! Wir müssen ans absolute Limit gehen.“

Woher die hohen Erwartungen an Werder kommen, lässt sich leicht ergründen. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Die Bremer sind Tabellenneunter, haben zwar bisher nicht überragend gespielt, sind aber seit fünf Partien unbesiegt. Die Kölner dagegen sind 16. und warten saisonübergreifend seit 16 Partien auf einen dreifachen Punktgewinn. Das weiß natürlich auch Florian Kohfeldt, doch er tat alles, damit seine Mannschaft bloß nicht die Favoritenrolle erhält. „Ich bin super gerne Favorit“, sagte der Coach. „Das bedeutet, dass vor allem von einem selbst abhängt, ob man gewinnt. Das kann man aber in diesem Spiel nicht sagen. Köln hat sehr viel Qualität.“ Zwar stimmten die Ergebnisse zuletzt nicht, doch beim Gegner stehe eine funktionierende Mannschaft auf dem Platz. Kohfeldt sprach von einem „50:50-Spiel“. Das heißt: „Wir können gewinnen, aber wir müssen offensiv und defensiv alles abrufen. Und man kann nicht sagen: Wenn wir 100 Prozent geben, schlagen wir den 1. FC Köln sicher. Das wäre vermessen und nicht angebracht.“

Eine positive Anspannung

Die allgemeine Erwartungshaltung und den Druck auf seine Mannschaft bloß nicht zu groß werden lassen, das war Kohfeldt ganz wichtig. Dass es eine richtungsweisende Partie für Werder werden könnte, steht trotzdem außer Frage. Mit einem Sieg würden die Bremer den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern und könnten ganz beruhigt in die Länderspielpause gehen. „Zwölf Punkte nach sieben Spieltagen wären sehr ordentlich“, sagte Kohfeldt. „Natürlich ist das unser Ziel und das ist auch möglich, aber erst einmal stehen uns 90 ganz harte Minuten bevor.“ Es liegt wohl an der großen Chance, die sich seiner Mannschaft bietet, dass Kohfeldt vor dem Köln-Spiel nach eigener Aussage schon früher als sonst eine gewisse Anspannung verspürte. „Diese Anspannung ist positiv, weil wir uns Selbstvertrauen erarbeitet haben und wissen, dass wir gewinnen können und stabil sind in der Bundesliga. Nur die Erwartung, dass wir die jetzt schlagen müssen, macht mich kribbelig.“

Trotz aller Bemühungen wird er diese Erwartungshaltung aber kaum aus der Welt reden können. Wenn am Freitagabend gegen 22.20 Uhr nicht drei Punkte mehr auf dem Bremer Konto sind, dürfte der Großteil der Fans eher enttäuscht sein. Das hat auch damit zu tun, dass Köln ein Gegner ist, der Werder zu liegen scheint. Die Auswärtsbilanz der Geißböcke im Weserstadion ist so schlecht wie bei keiner anderen Bundesliga-Mannschaft: Bereits 29 Niederlagen setzte es in Bremen. Und nun herrscht bei den Kölnern auch noch Verwirrung. Corona-Tests ergaben laut Geschäftsführer Horst Heldt bei einigen Spielern „unklare Befunde“. Was das genau heißt, sagte er am Donnerstag nicht. Nur so viel: Einen positiven Befund gebe es nicht.

Nur schöne Erinnerungen

Die Erinnerung an Werders 6:1-Kantersieg am letzten Spieltag der Vorsaison dürfte den Kölnern ebenfalls kaum gefallen. Da Union Berlin parallel gegen Düsseldorf gewann, schoben sich die Bremer damals bekanntlich noch auf den Relegationsrang vor und blieben letztlich in der Bundesliga. Kohfeldt ist dieser denkwürdige Nachmittag Ende Juni genau im Gedächtnis geblieben. Die Gesänge der Werder-Anhänger, die während des Geisterspiels vor dem Stadion ausharrten, habe er noch im Ohr. „Das war ein sehr besonderes Spiel. Köln hatte schon souverän den Klassenerhalt geschafft. Für uns ging es um alles, mehr geht ja nicht“, blickte der Werder-Trainer zurück. „Dann kam das Ergebnis von Union Berlin dazu, und das Spiel hat eine Eigendynamik angenommen. Es kam Leichtigkeit in unser Spiel.“ Schöne Erinnerungen, mehr aber auch nicht. „Das Spiel jetzt wird ganz anders sein“, stellte Kohfeldt klar. „Deshalb spielt das 6:1 in unserer Vorbereitung gar keine Rolle mehr.“

Mehr zum Thema Dieter Eilts über Werders nächste Aufgaben Ein Sieg gegen Köln ist Pflicht Für Dieter Eilts ist klar: Gegen Köln zählt für Werder nur ein Sieg. Auf die Bremer warten in ... mehr »

Lieber konzentriert er sich darauf, was sein Team gegen Köln erwarten könnte. „Wir werden etwas mehr den Ball haben als gegen Frankfurt. Dafür müssen wir Lösungen finden, ohne die Intensität in der Defensive zu verlieren. Wenn wir einen Prozent nachlassen, sind wir chancenlos“, betonte Kohfeldt. Auch gegen Köln dürften die Bremer also kaum wild drauflos stürmen. Mit einer Dreierkette zwei Außenverteidigern und zwei defensiven Mittelfeldspielern ließen sie zuletzt nur wenige Chancen zu. „Das 3-4-3 ist das System, mit dem sich die Spieler gerade am wohlsten fühlen. Das heißt nicht, dass wir es in jedem Spiel spielen werden, aber momentan gibt es relativ wenige Gründe dafür, etwas zu verändern“, sagte Kohfeldt. Besonders gewarnt hat er seine Abwehrspieler vor dem Kölner Flügelspiel. Immer wieder müsse ein Spieler aus der Dreierkette nach außen rücken, um die Seiten abzusichern.

Offensiv muss Werder derweil verschiedene Lösungen finden, um zum Erfolg zu kommen. Kohfeldt: „Wir brauchen Geschwindigkeit, weil auch das Umschalten gefragt sein wird. Wir werden mit Sicherheit aber auch Kombinationsfußball brauchen.“ Der Trainer muss also unterschiedliche Spielertypen aufbieten, um beides umsetzen zu können. Vor allem aber will er gegen Köln wieder „die Begeisterung der vergangenen Wochen auf den Platz bringen. Wir wollen uns fußballerisch weiterentwickeln und wollen wieder zeigen, dass wir extrem schwer zu schlagen sind.“ Gelingt das, dürfte ihm die Zeitungslektüre nach dem Spiel wieder mehr Freude bereiten als in den vergangenen Tagen.