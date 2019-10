Als hätte er bei seinem Comeback gegen die starken Leverkusener Angreifer nicht schon genug zu tun gehabt, musste Ömer Toprak in der Schlussphase auch noch ein Wortgefecht austragen. Obwohl er nach einem unglücklichen Tritt ins Gesicht erkennbar blutete und zu Boden ging, wurde ihm von der Leverkusener Bank Zeitschinderei vorgeworfen.

„Da fielen keine schönen Worte“, berichtete Toprak später, „aber das Trainerteam von Bayer und die medizinische Abteilung hatten damit nichts zu tun. Man sah doch, dass ich blute und etwas habe. Und die Leute kennen mich doch und wissen, dass ich kein Schauspieler bin. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas vorkommt.“

Glücklich über das Comeback

Im Grunde war Toprak aber froh, dass es diesmal nur die Nase erwischt hatte. „Es ist alles gut, so lange es nicht die Beine oder die Wade betrifft“, sagte er nach seinem ersten Spiel für Werder über komplette 90 Minuten. Seit dem zweiten Spieltag fehlte der Neuzugang wegen einer komplizierten Wadenverletzung, sein Comeback musste immer wieder verschoben werden. „Ich freue mich, endlich wieder gespielt zu haben“, sagte Toprak nun, „es war eine lange Zeit. Ich wollte nach meinem Wechsel aus Dortmund von Anfang an Gas geben und der Mannschaft helfen, das hat leider nicht funktioniert wegen der Verletzung.“

Auch bei seinem Comeback in Leverkusen meinte es das Schicksal nicht gut mit ihm. Schon nach vier Minuten lenkte er den Ball nach einer Ecke zur frühen Führung für Bayer ins eigene Tor. „Da konnte ich leider nicht viel machen“, meinte Toprak zu dieser Szene, „der Ball wurde am kurzen Pfosten verlängert, und dann ging es schnell. Ich bekam ihn ans Schienbein. Das war natürlich bitter, das hatte ich mir auch anders vorgestellt.“

Kein Vorwurf wegen des Eigentors

Werders Sportchef Frank Baumann fühlte in dieser Szene mit Toprak: „Er muss da ran, sonst hätte der Gegenspieler vollendet. Deshalb kein Vorwurf an ihn, wir hätten das in der Szene schon vorher verteidigen müssen.“ Erst die schwere Verletzung, dann das geplatzte Comeback, nun dieses Eigentor. Ob er sich langsam Sorgen mache um Topraks Gemütsverfassung, wurde Florian Kohfeldt nach dem Spiel gefragt. Aber der Trainer reagierte gelassen: „Ich habe Ömer in den vergangenen Wochen gut kennen gelernt. Er ist sehr erfahren und weiß mit solchen Situationen umzugehen. Ich bin froh, dass er 90 Minuten ohne Probleme spielen konnte. Ihm geht es gut, auch wenn er diesen Tritt auf die Nase bekommen hat.“

Dass die vergangenen Wochen nicht schön für ihn waren, ließ Toprak dann aber selbst durchblicken. „Diese lange Verletzungspause war auch für mich schwierig, weil ich mich bei Werder schon nach wenigen Wochen wohl fühle und mit den Jungs erfolgreich auf dem Platz stehen wollte“, erzählte er, „Gott sei Dank hat die Wade nun gehalten.“

Einsatz im Pokal noch offen

Das 2:2 an seiner früheren Wirkungsstätte in Leverkusen wertete Toprak demonstrativ als Punktgewinn, denn: „Man darf nicht vergessen, dass Bayer vor dieser Saison viele Millionen investiert hat und einigen auch als Meisterkandidat galt. Deshalb ist es gut, dass wir einen Punkt mitgenommen haben.“ Ob Toprak auch gegen Heidenheim am Mittwoch schon wieder spielt, will Kohfeldt von der Regeneration abhängig machen. Mehr als zwei Spiele soll er in dieser englischen Woche aber nicht machen.