Werder-Sportchef Frank Baumann (l.) und der Aufsichtsrats-Vorsitzende Marco Bode. (nordphoto)

Unaufgeregt und fokussiert. So agierte Frank Baumann schon früher als Profi auf dem Platz, inzwischen legt er als Werder-Sportchef ähnliche Tugenden an den Tag. Doch gerade in Zeiten der sportlichen Krise steht der 43-Jährige unter besonderer Beobachtung, Kritiker monieren einen sogar zu ruhigen Umgang mit der Situation. Marco Bode, Aufsichtsrats-Chef der Bremer, gehört nicht dazu, wie er nun gegenüber dem „Kicker“ erklärte.

„Natürlich gibt es in der Liga verschiedene Charaktere, die den Posten dementsprechend unterschiedlich interpretieren. Aber mir ist Frank mit seiner unaufgeregten, seriösen Art deutlich lieber“, wird Bode in der Montagsausgabe des Fachmagazins zitiert. Deshalb halte er Baumanns Krisenmanagement für „insgesamt positiv“.

Kaderkritik unangebracht

Ein elementarer Punkt der Diskussionen um die Rolle Frank Baumanns ist die des Personals. Steckt Werder vielleicht nur deshalb tief in der Abstiegszone, weil die vorhandenen Spieler zu schwach sind? Marco Bode kann sich mit derartigen Überlegungen nicht anfreunden. „Die Diskussion von außen über die Kaderzusammenstellung wäre gar nicht entstanden, wenn nicht Leistungsträger wie Niclas Füllkrug, Ömer Toprak und andere so lange verletzt ausgefallen wären“, ist er sicher.

Folglich hält Bode die externen Gedankenspiele für unangebracht - intern gebe es sie ohnehin nicht. „Und sowieso nicht diskutieren lässt sich über Franks Fleiß, seine Professionalität und Integrität. Auch das sind Aspekte, an denen wir als Aufsichtsrat seine Arbeit messen, nicht allein an den Ergebnissen auf dem Platz“, betonte Marco Bode. „Frank verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, das hält uns als Verein intakt, selbst wenn wir schlecht spielen.“