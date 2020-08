Werders Aufsichtsrats-Vorsitzender Marco Bode. (gumzmedia/nordphoto)

Im Augenblick herrscht Stillstand. Eigentlich möchte Milot Rashica gern zu RB Leipzig wechseln, darüber herrscht seit Monaten zwischen dem Spieler und den Sachsen Einigkeit. Aber natürlich ist auch noch Werder mit im Spiel, und die Bremer möchten ihren Angreifer, der an der Weser noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022 besitzt, natürlich nicht ohne ein ordentlich Plus im eigenen Geldbeutel ziehen lassen. Dieses millionenschwere Sümmchen entspricht bislang jedoch nicht den Leipziger Vorstellungen, weshalb Rashica noch immer zum Werder-Tross im Zillertal gehört. Bis zum 5. Oktober könnte sich die Hängepartie theoretisch noch ziehen, dann schließt das Transferfenster. Angesichts dringend benötigter Einnahmen stellt sich allerdings die Frage, wie hartnäckig die Grün-Weißen am Ende an ihrer Wunschvorstellung festhalten können.

„Wir sind schon im letzten Jahr ein großes Risiko gegangen, indem wir auf einen großen abgebenden Transfer verzichtet haben", sagt Marco Bode, Werders Aufsichtsratsvorsitzender, im Gespräch mit dem WESER-KURIER. "Das werden wir im Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2019/2020 sehen." Vor einem Jahr verzichteten die Bremer bekanntlich darauf, einen ihrer Stammspieler teuer abzugeben, lediglich mit Max Kruse verließ ein Leistungsträger den Verein in Richtung Türkei - eine Ablöse gab es dafür aber nicht.

Stark, aber nicht naiv

Werder wollte mit einem nahezu identischen Kader die europäischen Plätze angreifen, scheiterte jedoch krachend. Eine schlechte Saison und eine Coronakrise später ist es kaum möglich, erneut auf hohe Transfererlöse zu verzichten. Das weiß auch Marco Bode. „Man muss trotzdem immer in einer aktiven Position bleiben“, betont er. „Wir sind stark genug, um zu sagen, dass wir ihn nicht um jeden Preis verkaufen – genauso wie wir sagen, dass kein Spieler unverkäuflich ist.“

Wie also geht es weiter mit Milot Rashica? Wechselt er zeitnah? Oder bleibt er am Ende doch, wie Sportchef Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt zuletzt angedeutet hatten? "Milot hat seinen Wechselwunsch bei uns klar hinterlegt", sagt Bode. "Daher sind wir nicht naiv und kalkulieren ein, dass Milot nicht das komplette nächste Jahr bei uns spielen wird.“