Werders Aufsichtsrats-Chef Marco Bode. (Frank Thomas Koch)

Es waren bange Wochen im Frühling für den Profifußball. Kann gespielt werden oder nicht? Bringt die Corona-Pandemie das Geschäft an seine wirtschaftlichen Grenzen? Letztlich rollte der Ball wieder, das von vielen Klubs so dringend benötigte Fernsehgeld konnte fließen. Es war lediglich eine Rate, doch sie genügte, um das System ins Wanken zu bringen. Seither wird gerätselt, wie sich die Branche neu aufstellen, gegen weitere drohende Unwägbarkeiten schützen kann. Auch Werders Aufsichtsrats-Chef Marco Bode hat sich seine Gedanken gemacht.

„Der Fußball muss bereit für Reformen sein“, sagte Bode im Gespräch mit dem WESER-­KURIER. „Elemente könnten hierbei eine einheitliche europäische Lizenzierung, ein nationales und internationales Financial Fairplay, das den Namen verdient, eine gerechtere TV-Verteilung und Überlegungen über eine Reglementierung der Ausgaben sein.“ Für eine derartige Neustrukturierung hat der 51-Jährige vor allem drei Ziele im Blick: „Ein integrer, möglichst fairer Wettbewerb, die Stärkung der finanziellen Robustheit der Klubs sowie die Identifikation zu unseren Fans.“

Externe Experten vonnöten

Nun ist diesbezüglich eine der entscheidenden Fragen, wie die Umsetzung gelingen könnte. Als der Fußball in die Krise schlitterte, waren zwar die Schreie nach Veränderungen groß. Nun, wo allerdings ein Stück weit der Alltag wieder eingekehrt ist – wenngleich er noch ohne Zuschauer im Stadion stattfinden muss –, dürfte es spannend sein, wie viele dieser Rufe letztlich nur Lippenbekenntnisse waren. Ein Reform-Prozess, sofern man ihn überhaupt so nennen möchte, kommt allenfalls langsam in Gang.

Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), hat beispielsweise angekündigt, dass die Task-Force „Zukunft Profifußball“ im September ihre Arbeit aufnehme. Sie soll „Entwicklungen zur Vergangenheit reflektieren, interdisziplinär diskutieren und schließlich gangbare Wege für die Zukunft entwerfen.“

Vor allem viele Fans bezweifeln, dass sich der Fußball tatsächlich verändert. Vor allem, wenn es um einen Wandel der Werte geht. „Ich bin sehr skeptisch, dass der politische Wille bei DFL und DFB zur Veränderung da ist“, sagte kürzlich Sig Zelt, Sprecher der ultranahen Organisation „Pro Fans“. Für Marco Bode ist es bei der Umsetzung von Reformen entscheidend, dass auch auf Fachleute von außen vertraut wird. „Es ist offensichtlich, dass der Fußball aus sich selbst heraus eine gewisse Neigung hat, doch eher so weiterzumachen wie bisher“, sagte Bode. „Wenn man es mit Veränderung wirklich ernst meint, glaube ich, dass es externe Experten braucht, die ohne eigenes Interesse Konzepte entwickeln.“

Blick über den großen Teich

Ein Konzept, das immer wieder die Runde macht, kommt aus den USA. In den nordamerikanischen Profi-Ligen, also im Football (NFL), Basketball (NBA), Baseball (MLB) und Eishockey (NFL), gibt es eine sogenannte Gehaltsobergrenze für alle Mannschaften. Der „Salary Cap“ sorgt dafür, dass alle Teams – unabhängig von der Höhe ihrer Einnahmen aus Quellen wie Sponsoring oder dem Ticketverkauf – die gleiche Summe für die Gehälter ihrer Spieler ausgeben dürfen.

Ist dies also die Lösung für den internationalen Fußball? „Amerikanische Sportkonzepte sind schwer übertragbar“, sagte Bode. Aber: „Es gibt Elemente, die man sich anschauen kann, ein Soft-Salary-Cap zum Beispiel. Da definiert man, dass ein Klub Summe x nur für den Gesamtkader verwenden, aber selbst entschieden werden darf, welcher Spieler wie viel verdient.“ Und damit nicht genug. „Wenn der Verein dann noch mehr investieren will, müsste er quasi eine Art Steuer dafür an die Gemeinschaft zahlen“, schlug Bode vor. „Es lohnt, sich damit auseinander zu setzen, aber es gibt auch keine komplett einfachen Antworten. Totale Gleichmacherei ist jedenfalls auch nicht die richtige Lösung.“