Alle Nachrichten im Blick: Marco Bode führt Werder Bremen auch in schwierigen Zeiten mit ruhiger Hand. (nordphoto)

Vor dem Pokalspiel am Mittwochabend bei Eintracht Frankfurt hat Trainer Florian Kohfeldt Rückendeckung von höchster Stelle erfahren. Werders Aufsichtsrats-Chef Marco Bode sagte in einem Interview mit der „Frankfurter Rundschau“, dass man im Verein „nach wir vor überzeugt ist, dass Florian Kohfeldt für uns der richtige Trainer ist. Natürlich sind wir alle miteinander auch sehr unglücklich mit den Ergebnissen in dieser Saison, teilweise auch mit den Leistungen. Aber wir versuchen, differenziert zu beurteilen, wo die Ursachen dafür liegen. Wir wollen es uns nicht so einfach machen und den Trainer als alleinverantwortlich für die Entwicklung betrachten“. Kohfeldt sei ein Kämpfer, betonte Bode, „deshalb bin ich der Meinung, wir sollten mit ihm kämpfen“.

Der einflussreiche Ex-Nationalspieler brachte zudem erneut ins Gespräch, auch im Falle eines Abstiegs weiter mit Kohfeldt als Chefcoach in Bremen arbeiten zu wollen. Wie einst beim SC Freiburg oder beim FSV Mainz könne es auch bei Werder eine Option sein, mit Kohfeldt den direkten Wiederaufstieg anzugehen, erklärte Bode, der aber natürlich auch betonte, „dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auch nur im Ansatz einen Abstieg akzeptieren würden“.

„Keine überzeugende Argumentation“

Angesprochen auf die ständigen Rufe nach einem Trainerwechsel in Krisenzeiten im Tabellenkeller sagte Bode in dem Interview: „Es wird manchmal so getan, als sei es in unserer Situation vernünftig, in jedem Fall noch einen Trainerwechsel vorzunehmen – mit dem Hinweis darauf, sonst hätte man nicht alles versucht. Das ist aus meiner Sicht keine überzeugende Argumentation. Denn es kann ja gerade richtig sein, am Trainer festzuhalten, zumal dann, wenn zu spüren ist, dass er nach wie vor die Kraft für die schwierige Aufgabe besitzt und die Mannschaft zu ihm steht“.

Als Vorsitzender des Werder-Aufsichtsrates hatte Bode bereits Anfang Februar im Gespräch mit dem WESER-KURIER angekündigt, dass man aus Überzeugung nicht in Panik verfallen werde. Diesen Weg setzt Bode vor dem Pokalspiel in Frankfurt und vor allem vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Wochenende bei Hertha BSC (Sonnabend, 15.30 Uhr) konsequent fort. Zum kompletten Interview von Marco Bode mit den Kollegen der „Frankfurter Rundschau“ geht es hier.