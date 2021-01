Werders Aufsichtsratchef Marco Bode. (nordphoto)

„Die aktuelle Krise durch Corona hält an, deswegen kann ich keine Hoffnung machen, dass wir in diesem Winter große Investitionen tätigen. Ob es trotzdem Veränderungen im Kader geben wird – in die eine oder andere Richtung, das will ich aber nicht ausschließen“, sagte Bode im Podcast „NDR 2 Bundesligashow“ und schoss den Ball zu Sportchef Frank Baumann: „Das prüfen Frank und sein Team.“

Zu dem gehört auch Scouting-Chef Clemens Fritz. Der Ex-Profi des SV Werder Bremen hatte sich am Mittwoch zu möglichen Transfers zwar zurückhaltend geäußert, aber auch eine gewisse Handlungsfähigkeit demonstriert: „Wir planen nicht damit, etwas zu machen. Aber wir sind vorbereitet, haben unsere Positionslisten, die wir ständig aktualisieren.“ Sollte also einer dieser Wunschspieler auf den Markt kommen und als Ausleihe bezahlbar sein, könnte Werder womöglich doch noch zuschlagen. Gerade im Mittelfeld sind die Bremer sehr dünn besetzt, bräuchten eigentlich dringend einen Sechser – oder auch einen Zehner.

Marco Bode betonte allerdings auch, dass er den aktuellen Kader für stark genug halte, den Klassenerhalt zu schaffen. Und neben diesem sportlichen Ziel sei in dieser besonderen Corona-Saison noch etwas anderes sehr wichtig: die wirtschaftliche Konsolidierung. „Wir müssen diese schwierige Phase auch wirtschaftlich überstehen, darauf liegt ein Hauptaugenmerk des Aufsichtsrates“, so Bode. Wegen der Coronakrise und der dadurch fehlenden Zuschauereinnahmen rechnet Werder Bremen mit einem Minus von 30 Millionen Euro und hat deshalb mit Hilfe des Landes Bremen Kredite über 20 Millionen Euro aufgenommen. Das Geld wird benötigt, um den laufenden Betrieb zu finanzieren – und eigentlich nicht, um einen neuen Spieler zu bezahlen. Allerdings gilt auch: Ein Abstieg würde Werder noch mehr Geld kosten und die Rückzahlung der Kredite gewiss nicht leichter machen. Das Transferfenster ist noch bis zum 1. Februar geöffnet. Und möglicherweise werden durch einen Verkauf eines Spielers Gelder frei. Als heißester Kandidat gilt dabei Yuya Osako.