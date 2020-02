"Ein wunderbarer Werder-Pokalabend": Marco Bode hofft, dass die Mannschaft dieses Selbstvertrauen nun auch in der Bundesliga zeigt. (dpa)

Wie ein einziges Fußballspiel die Stimmung doch drehen kann. Vor dem Duell mit Borussia Dortmund fürchteten viele Fans eher ein Debakel für Werder, als wirklich an einen Bremer Triumph zu glauben. Nach den beiden Niederlagen in der Bundesliga gegen Hoffenheim und in Augsburg herrschte zunehmend Angst vor dem Abstieg, vor allem der zuletzt glücklose Florian Kohfeldt geriet dabei öffentlich stark unter Druck. Nach dem 1:2 gegen Augsburg hätten offenbar viele im weiteren Werder-Umfeld einen Trainerwechsel befürwortet. Doch der Verein blieb standhaft bei seiner Überzeugung, die sportliche Krise mit Kohfeldt überstehen zu wollen.

Durch den leidenschaftlich erspielten 3:2-Sieg gegen den BVB fiel von allen Beteiligten wenigstens für den Moment eine gewaltige Last ab. „Es war ein wunderbarer Werder-Pokalabend“, schwärmte Aufsichtsrats-Chef Marco Bode am Tag danach, „wir können das jetzt kurz genießen, und dann werden wir uns wieder auf die schwierige Lage in der Bundesliga fokussieren. Aber ich denke, dieser Abend kann auch emotional wichtig sein, dieses Spiel kann für die Mannschaft eine Bestätigung sein, dass sie es noch können.“

„Solche Erfolgserlebnisse sind wichtig“

Es ist aber auch ein Signal an die Werder-Führung um Bode und Sportchef Frank Baumann, dass es richtig war, in der Trainerfrage eben nicht unter großem öffentlichen Druck die Reißleine gezogen zu haben. Der verdiente Sieg gegen Dortmund, zumal vor Millionen begeisterter Fernseh-Zuschauer, „das ist natürlich auch eine Bestätigung unserer Überzeugung in der Trainerfrage“, sagte Bode im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Er freue sich vor allem für die Mannschaft, für Florian Kohfeldt und für das sportliche Team im Verein. „Wir sind insgesamt nach wie vor sehr unter Druck“, betonte Bode, „und solche Erfolgserlebnisse sind ganz wichtig, damit der Glaube an diese Gesamtkonstellation und an den gemeinsamen Weg auch weiterhin vorhanden ist.“

„Leider gab es keine drei Punkte“

Gegen eine Topmannschaft wie Borussia Dortmund „so ein Spiel und eine solche Leistung liefern zu können“, merkte Bode an, das sei schon „ein positiver Hinweis, dass es richtig war und ist, an diese Konstellation in der sportlichen Leitung zu glauben“. Werders Aufsichtsrats-Chef ist aber weiterhin Realist und weiß, dass man die Wettbewerbe Pokal und Bundesliga voneinander trennen muss. Deshalb erklärte Bode mit Blick auf das wichtige Kellerduell am Sonnabend im Weserstadion gegen Aufsteiger Union Berlin: „Bei aller Freude über diesen Sieg im Pokal bleiben wir zurückhaltend: Wir haben leider für diesen Pokalabend nicht auch noch drei Punkte obendrauf bekommen. Ich hoffe aber, dass das Selbstvertrauen der Mannschaft durch dieses Spiel wächst – und dass wir das jetzt mitnehmen können in die Bundesliga.“