0:0, 1:1, 0:0, 3:3, 2:3, 1:2, 1:1, 0:0, 1:2. Neun lange Jahre, zwischen 1992 und 2001, bleibt der SV Werder in Hamburg sieglos, dann folgt das erste Nordderby in der AOL-Arena, wie das Volksparkstadion ab Sommer 2001 heißt. Werder gewinnt mit 4:0, feiert den höchsten Derby-Auswärtssieg der Vereinsgeschichte (zusammen mit einem 4:0 im Februar 1965) – und Marco Bode spielt die entscheidende Rolle. Werders Torjäger erzielt das 2:0 selbst und bereitet das 3:0 und das 4:0 vor. Was damals noch keiner weiß: Es ist Bodes Abschiedsgala in Hamburg, nach der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea beendet er seine Karriere.

Kein Wunder also, dass sich Bode bis heute an sein letztes Nordderby in Hamburg am 22. September 2001 erinnern kann. „Das war eine schöne Sache damals“, sagt er, „ich weiß sogar noch, wie Paul Stalteri damals den Ball zum 4:0 reingestochert hat.“ Die Bremer Ailton und Fabian Ernst (nach Vorarbeit von Bode) treffen ebenfalls.

„Es ist die Zeit, in der wir die Trendwende zum Guten geschafft haben“, erinnert sich Bode. Thomas Schaaf ist damals seit knapp zwei Jahren Trainer, Klaus Allofs der Manager, und auf dem Platz stehen im September 2001 unter anderem Frank Baumann, Mladen Krstajic, Viktor Skripnik, Ivan Klasnic, Ernst und Ailton, die 2004 mit Werder die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewinnen. „2004 war ein Höhepunkt, vielleicht der Höhepunkt der Bremer Vereinsgeschichte“, sagt Bode und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Vielleicht hätte ich doch noch zwei Jahre durchhalten sollen.“