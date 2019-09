Werder im TV

Bode zu Gast bei Wontorra

Christoph Sonnenberg

Es ist keine einfach Phase, in der sich Werder Bremen gerade befindet. Im Gespräch mit Jörg Wontorra wird sich Marco Bode am Montagabend im Fußball-Talk „Wontorra on Tour" zu allen wichtigen Themen äußern.