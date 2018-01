So soll der französische Erstligist Girondins Bordeaux Abstand von einer Verpflichtung Braithwaites genommen haben, weil der Angreifer nicht in das Profil von Trainer Gustavo Poyet passe. Wie der „Kicker“ zuvor berichtete, sehe auch der VfL Wolfsburg, dem ebenfalls Interesse an Braithwaite nachgesagt wurde, den Dänen nicht mehr als primäres Ziel.

Braithwaite, im Sommer für umgerechnet mehr als zehn Millionen Euro aus Toulouse nach Middlesbrough gewechselt, darf den englischen Zweitligisten nach Aussage von Coach Tony Pulis nicht per Leihe verlassen. Doch genau ein solches Geschäft soll Werder präferieren - auch wenn Aufsichtsratschef Marco Bode mehrfach bestätigte, falls notwendig, finanziell ins Risiko gehen zu wollen.

Hajrovic nach Kroatien?

Möglicherweise kommt bei Werder auch in Sachen Abgänge Bewegung. Wie die kroatische „Sportske Novosti“ titelt – eine entsprechende Meldung kursiert bei Twitter –, soll Izet Hajrovic vor einem Wechsel zu Dinamo Zagreb stehen. Frank Baumann bestätigte zuletzt, dass der Bosnier nicht mehr in Bremen sei und zeigte sich zuversichtlich, dass ein Transfer bis Mittwoch abgeschlossen werden könne. Zagreb führt derzeit souverän die erste kroatische Liga an und hat dementsprechend gute Chancen, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren.