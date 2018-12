"Bild"-Serie zu Meisterhelden von 1993

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Borowka: "Ein ganz inniger Moment"

(mw)

In der "Bild"-Serie zu Werders Meisterhelden von 1993 erinnert sich Uli Borowka an die Stunden rund um das letzte, alles entscheidende, Saisonspiel in Stuttgart.