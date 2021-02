Tim Borowski macht bei Werder laut Sportchef Baumann gute Arbeit. (Andreas Gumz)

Etwas ungewöhnlich ist das beim SV Werder Bremen schon: Während der Vertrag mit Cheftrainer Florian Kohfeldt bis 2023 datiert ist, läuft das Arbeitspapier seines Co-Trainers Tim Borowski am Saisonende aus. Doch das soll sich schon bald ändern, wie sowohl Sportchef Frank Baumann als auch Borowski selbst unserer Deichstube bestätigt haben. Die Spekulationen um die Zukunft von Kohfeldt, der bei Borussia Mönchengladbach als heißer Kandidat auf die Nachfolge des künftigen Dortmunders Marco Rose gilt, spielen bei den Verhandlungen angeblich keine Rolle.

Werder-Sportchef Baumann zufrieden mit Borowskis Leistung

„Wir sind in den Gesprächen, und die Tendenz geht ganz klar dahin, dass wir gemeinsam weitermachen werden“, sagt Borowski. Baumann spricht sogar von einer „zeitnahen Entscheidung, die positiv ausfallen dürfte“. Womit der Sportchef eine Vertragsverlängerung meint, denn er betont ausdrücklich: „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Boro macht es wirklich gut.“ Eigentlich hätte der Vertrag schon im vergangenen Sommer verlängert werden sollen, aber aufgrund der schwierigen finanziellen Situation sei dieses Thema vertagt worden.

Kohfeldt hatte bei seiner Beförderung zum Chefcoach im Herbst 2017 Ex-Profi Borowski in sein Trainerteam geholt. „Die letzten fast dreieinhalb Jahre waren sehr spannend. Es war wirklich alles dabei“, erinnert sich Borowski.

In der ersten Saison gelang nach der Entlassung von Trainer Alexander Nouri die Rettung vor dem drohenden Abstieg. Dann wäre fast die Qualifikation für die Europa League gelungen. Und danach folgte der böse Absturz, der aber in der Relegation gerade noch rechtzeitig gestoppt werden konnte. „Mehr Erfahrungen kann man in so einer kurzen Zeit fast gar nicht sammeln.“ Zumal der 40-Jährige nebenbei auch noch die zeitintensive Ausbildung zum DFB-Fußballlehrer erfolgreich absolvierte.

Borowski könnte nun selbst eine Bundesliga-Mannschaft übernehmen, will er aber noch gar nicht. „Wir sprechen nur über die Fortsetzung meiner Rolle als Co-Trainer. Mit der Aufgabe bin ich sehr glücklich“, betont Borowski. Dabei spiele sein Chef Kohfeldt natürlich eine wichtige Rolle: „Meine Entscheidung hat auch mit ihm zu tun. Ich gehe davon aus, dass er bleibt. Mir ist auch nichts Anderes bekannt. Und an Spekulationen beteilige ich mich nicht.“