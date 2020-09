Grün-weiße Hoffnungen im Weserstadion: Eine Rückkehr der Fans wünscht sich auch der Bürgermeister, wenn das möglich ist. (dpa)

In deutschen Profifußball zeichnet sich ein Ende der Geisterspiele ab. Trotz der Corona-Pandemie planen mehrere Bundesligisten den Saisonstart mit konkreten Konzepten vor Zuschauern – und RB Leipzig darf nach der Freigabe durch die Stadt sowie durch das Land Sachsen am ersten Spieltag gegen Mainz bis zu 8500 Zuschauer zulassen. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung verspricht sich davon „ein Stück Normalität“. Zwar sei sich die Stadt bewusst, „dass die Pandemie noch lange nicht besiegt ist. Aber dort, wo es geht, muss Menschen – unter strengen Auflagen – auch erlaubt sein, ihren Alltag zurückzubekommen.“ Ähnliche Überlegungen gibt es bei anderen Vereinen für den bereits kommende Woche stattfindenden DFB-Pokal.

Auch in Bremen verfolgt man die Entwicklung mit größtem Interesse, schließlich wurden während der vergangenen Wochen auch bei Werder Hygiene-Konzepte für eine eventuelle Rückkehr von Zuschauern entwickelt, in enger Absprache mit den Behörden. Bisher gibt es in Bremen aber kein grünes Licht. In einer ersten Stellungnahme nach dem Vorstoß von Leipzig und Sachsen reagierte der Verein zurückhaltend. „Werder Bremen bleibt dabei, nur in enger Abstimmung mit den Bremer Behörden die Rückkehr von Zuschauern ins wohninvest Weserstadion zu planen“, erklärte Werder-Sprecher Michael Rudolph, „und so lange gilt, dass wir uns an die geltenden Verordnungen halten, die in Bremen momentan nur maximal 400 Menschen für eine Freiluftveranstaltung zulässt.“

Bovenschulte kündigt Austausch an

Doch auch hier zeichnen sich zumindest leichte Veränderungen ab, für den Fall, dass das bisher eher günstige Infektionsgeschehen im Raum Bremen das zulässt. Wenn der nötige Abstand, ein umfangreiches Hygienekonzept und die Nachverfolgung der Kontakte möglich sind, so beschloss es der Senat am Dienstag im Rahmen einer neuen Rechtsordnung, sind Ausnahmen bei den grundsätzlich bis Jahresende verbotenen Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern möglich. So darf etwa die Bremer Messe wieder öffnen. „Damit holen wir nun nach, was andere Bundesländer schon geregelt haben“, sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke).

Auch mit Blick auf die vielen hoffenden Werder-Fans erklärte der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) nun am Mittwoch auf Anfrage des WESER-KURIER: „Ich würde mir wünschen, dass wir wieder Fußballspiele mit Zuschauern im Weserstadion verantworten können, ohne die bisherigen Erfolge in der Bekämpfung der Corona-Pandemie aufs Spiel zu setzen. Die Ministerpräsidenten haben sich in der vergangenen Woche auf ein einheitliches Vorgehen verständigt und es wird zum Thema bundesweite Sportveranstaltungen kurzfristig einen Austausch auf Länderebene geben.“ Er habe „immer noch die Hoffnung“, betonte Bovenschulte, „dass wir einen bundesweit einheitlichen Weg finden, der dann auch für Werder Bremen akzeptabel ist.“