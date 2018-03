Augsburgs Trainer Manuel Baum. (nordphoto)

„Bremen ist eine gute Mannschaft. Sie haben eine sehr flexible, spielstarke vordere Reihe, vor allem mit Max Kruse", wird Baum zitiert. "Das hat man deutlich in der Hinrunde gesehen, dass Bremen in der Zeit, in der Kruse verletzt war, nicht viele Punkte geholt hat, aber sie wirken jetzt selbstbewusster."

Doch nicht nur Werders Leistungsträger hat es dem Coach der Augsburger angetan, auch der Rest des Team erntet lobende Worte. "Es ist eine Mannschaft, die vor allem wegen ihrer spielerischen Qualität im vorderen Mittelfeld zu finden sein sollte", sagte Baum. "Jeder Sieg gibt einem Selbstbewusstsein und so werden die Bremer bei uns auftreten. Sie sind aber nur fünf Punkte vom Relegationsplatz entfernt und werden aggressiv und spielstark auf dem Rasen auflaufen.“

Die Partie beim FC Augsburg wird am kommenden Sonnabend um 15.30 Uhr angepfiffen. (mw)