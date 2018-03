Wie gut, dass es zur Halbzeit keine Interviews mit den Spielern gibt. Wenn man Thomas Delaney und Max Kruse nach 45 Minuten das Mikrofon hingehalten hätte, dann hätten die beiden wortstarken Anführer bestimmt geschimpft wie die Kesselflicker. 0:2 lag Werder zur Halbzeit zurück. Als Kruse und Delaney nach dem Schlusspfiff tatsächlich die Mikrofone hingehalten wurden, schimpften sie nur noch ein wenig. Kruse sagte: "In der ersten Halbzeit waren wir im Tiefschlaf." Delaney sagte: "Die erste Halbzeit war ganz schlecht." Aber beide durften danach auch viel Gutes sagen, denn Werder hatte das 0:2 noch in ein 2:2 verwandelt. Es war eine Woche nach dem erzwungenen 1:0 gegen den HSV die nächste Bremer Energieleistung.

Der Punktgewinn im Borussia-Park bringt Werder etwas Luft im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze beträgt wenigstens für eine Nacht zehn Punkte. Den Vorsprung auf den Relegationsrang baute Werder auf drei Zähler aus. Was aber die vielleicht noch wichtigere Botschaft war: Werder hat etwas Zählbares aus einem Spiel geholt, das lange so aussah, als sei nichts zu holen. Elf Punkte sind es jetzt aus den letzten sechs Spielen, das unterstreicht eine Tendenz. Wohin Werders Weg denn nun führe, wurde Delaney gefragt, und der Däne konnte sagen, ohne wie ein Angeber zu wirken: "Nach oben." Wie sehr Werders Selbstbewusstsein nach den jüngsten Ergebnissen gewachsen ist, verriet auch ein Satz, den Kruse aussprach. "Mich ärgert", sagte Kruse, "mich ärgert, dass wir so ein Spiel nur Unentschieden spielen. Unser Anspruch ist es, solche Spiele zu gewinnen."

Überraschende Aufstellung

Zur jüngeren Geschichte der Partie Mönchengladbach gegen Werder gehört, dass Werder im Borussia-Park gern mit der Mannschaftsaufstellung überrascht. Vor zwei Jahren beispielsweise stand völlig unerwartet Leon Guwara mal als linker Außenverteidiger auf dem Platz. Unvergessen auch die letzte Werder-Aufstellung unter Cheftrainer Viktor Skripnik im September 2016: Er tauschte damals, am dritten Spieltag, den Torwart, ließ Jaroslav Drobny für Felix Wiedwald spielen, setzte Zlatko Junuzovic als Mittelstürmer ein und Ulisses Garcia hinten links.

Werders aktueller Cheftrainer Florian Kohfeldt setzte die Reihe der überraschenden Aufstellungen nun fort. Er änderte erstens das System, stellte von Vierer- auf Dreierkette um und tauschte zweitens das Personal in großem Stil: Weil Theo Gebre Selassie wegen eines grippalen Infekts passen musste, verteidigte Robert Bauer hinten rechts. Das war ein klassischer Eins-zu-eins-Wechsel. Aber daneben gab es zwei echte Überraschungen: Als linkes Glied der Dreierkette kam Winterzugang Marco Friedl zu seinem Bundesliga-Debüt für Werder. Und vorne setzte Kohfeldt auf Ishak Belfodil, etwas dahinter agierte Max Kruse, diesmal Kapitän. Das hieß für den etatmäßigen Kapitän Zlatko Junuzovic sowie Aron Johannsson und Florian Kainz, die beide zuletzt auf den offensiven Außenbahnen viele Spielanteile bekommen hatten, dass sie diesmal beim Anpfiff nur auf der Bank saßen.

Die beiden Werder-Auftritte mit Skripniks überraschenden Startformationen waren 1:5 und 1:4 verloren gegangen, und auch Kohfeldts Plan schien zunächst nicht aufzugehen. Gladbach war sofort da, Werder dagegen gar nicht. Nach gerade einmal fünf Minuten führte Gladbach schon mit 1:0 durch Denis Zakaria, und Werder hat einen gehörigen Teil zur Entstehung des Treffers beigetragen. Zunächst ging Maximilian Eggestein einem Zuspiel von Milos Veljkovic nicht entschlossen genug entgegen, Zakaria grätschte dazwischen. Kurz danach war die Situation im Grunde schon geklärt, doch Thomas Delaney spielte den Ball in den Lauf von Zakaria, der freie Bahn hatte und von links ins lange Eck zielte – Tor für Gladbach.

Der nächste Schock

Es dauerte bis zur 15. Minute, ehe Werder auf Augenhöhe war. Jannik Vestergaard fälschte einen Schuss von Ludwig Augustinsson nach einem Schussversuch des mutigen und agilen Marco Friedl zur Ecke ab (16.). Nach 24 Minuten setzte sich Belfodil schön gegen Vestergaard durch, seinen Schuss fälschte Matthias Ginter gefährlich ab, doch Gladbachs Torwart Yann Sommer konnte gerade noch klären. Werder war jetzt richtig gut im Spiel – und schlug sich wieder selbst. Zakaria setzte sich nach einem Zuspiel von Lars Stindl gegen Friedl durch, seine gar nicht so gefährliche Hereingabe lenkte Niklas Moisander ins eigene Tor ab – Werder lag nach 33 Minuten mit 0:2 zurück.

Und so ging es weiter. Werder versuchte, den Schreck abzuschütteln. Philipp Bargfrede eroberte sich erst den Ball und schoss ihn dann über das Tor. Auf der Gegenseite zeigte sich Werder aber wieder zu großzügig: Robert Bauer spielte den Ball bei einem Klärungsversuch in die Mitte zu Raul Bobadilla, und nur dem Reflex von Werder-Torwart Jiri Pavlenka war es zu verdanken, dass es nicht 3:0 für Gladbach stand. Großzügig hatte sich zuvor auch Schiedsrichter Benjamin Cortus gezeigt, der Zakaria nach einem robusten Einsteigen gegen Eggestein nicht Gelb zeigte, es wäre sonst Gelb-Rot gewesen.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit reagierten beide Trainer personell. Gladbachs Dieter Hecking nahm den rotgefährdeten Zakaria raus, Florian Kohfeldt brachte Aron Johannsson für den enttäuschenden Bauer. Das bedeutete Unterstützung für Belfodil vorne und hinten die Rückkehr von der Dreier- zur Viererkette.

Und Werder meldete sich zurück. Friedl, nun rechter Verteidiger, setzte Delaney mit einem schönen Pass in Szene, doch Delaney verzog ganz knapp (49.). Aber auch Gladbach blieb gefährlich. Eggestein wehrte einen Kopfball von Jonas Hofmann ungewollt mit dem Arm ab. Schiedsrichter Cortus sah sich die Szene am Bildschirm noch einmal an und entschied in Rücksprache mit dem Video-Assistenten – auf Eckball.

Johannsson belebt das Spiel

In dieser Art ging es weiter, beide Teams hatten ihre Szenen. Eine Augustinsson-Flanke zum Beispiel köpfte Johannsson direkt in die Arme von Sommer (57.). Und dann traf Werder endlich: Belfodil hatte einen Eckball herausgeholt, den Max Kruse trat. Der Ball flog genau auf den Kopf des völlig ungedeckten Delaney, und es stand nur noch 1:2 (59.). Kaum 60 Sekunden später kam Johannsson zum nächsten Abschluss, scheiterte aber an Sommer. Johannsson lief nun regelrecht heiß, eroberte sich den Ball und scheiterte erneut am glänzend reagierenden Sommer (62.). Werder war nun tatsächlich drauf und dran, noch auszugleichen. Werder spielte offensiv viel besser als zuletzt gegen Freiburg und den HSV.

Aber Werders Offensivbemühungen öffneten den Gladbachern auch Räume, Raul Bobadilla kam zweimal aus guter Position zum Abschluss, zweimal reagierte Pavlenka gut (66., 69.). Kohfeldt reagierte auf den Spielverlauf, das knappe Ergebnis und die Zeit, die Werder davon lief. Der Werder-Trainer brachte Jerome Gondorf für Friedl, den nächsten Offensiven. Und das wurde belohnt: Über vier Stationen – Bargfrede, Kruse, Eggestein und Gondorf – landete der Ball bei Johannsson, und mit seinem dritten Torschuss traf der US-Stürmer endlich ins Ziel, 2:2 (78.). Werder hatte tatsächlich ein fast schon verloren geglaubtes Spiel noch zu einem kleinen Happy-End geführt.

Wer war Ihr "Man of the Match"?