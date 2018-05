Das Prinzip ist immer dasselbe, es beruht auf einem simplen Versprechen: Kommt ein attraktives Angebot eines attraktiven Vereins, wird es ergebnisoffen diskutiert. So war es immer, so wird es immer sein, Werder ist auf Transfereinnahmen angewiesen. Und es ist ja meist auch ein gutes Geschäft für beide Seiten. Werder bietet die Möglichkeit, eine gewisse fußballerische Klasse zu erreichen. Die Spieler nutzen Bremen als Bühne, um den Marktwert zu steigern und sich für einen größeren Klub zu empfehlen. Bei Miroslav Klose, Diego oder Mesut Özil hat dieses Prinzip wunderbar funktioniert, Verein und Spieler haben profitiert. Ohne das Versprechen, bei einem guten Angebot verkaufsbereit zu sein, wäre aber so manch ein Spieler gar nicht erst nach Bremen gewechselt.

Dazu gehört auch Thomas Delaney, der im Januar 2016 für vergleichsweise bescheidene zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen nach Bremen transferiert wurde. Delaney wurde damals in Aussicht gestellt, in Bremen den Zwischenschritt zur Premier League machen zu können. England ist sein Ziel, daran hat er nie Zweifel aufkommen lassen seit seiner Ankunft in Bremen. Werder hat Delaney entsprechend in Aussicht gestellt, bei passender Gelegenheit über einen Wechsel zu verhandeln.

Die passende Gelegenheit wird irgendwann im Sommer kommen, so zumindest plant es Delaney. „Es ist ein schmaler Grat, ehrlich und gleichzeitig dem Klub gegenüber respektvoll zu sein“, sagte er vergangenen Sonnabend nach dem Spiel gegen Leverkusen. Ein bemerkenswerter Satz, in dem ziemlich viel Substanz steckt. Respektvoll gegenüber dem Klub wäre es, seinen Vertrag bis 2021 als das zu sehen, was er ist: ein langfristiges Arbeitsverhältnis. Ehrlich wäre es, seinen Wechselwunsch klar und deutlich zu formulieren. Beides zu vereinen ist nur sehr schwer möglich.

Ein schmaler Grat

Auf dem schmalen Grat wandelt Delaney bisher ziemlich gut. „Thomas sagt, dass man im Fußball nichts zu 100 Prozent ausschließen kann und soll. Wie er sich äußert, ist absolut legitim“, sagt Frank Baumann. „Es ist in Ordnung und verständlich wenn er sagt, bei einem Top-Angebot gerne wechseln zu wollen, wenn sich die Vereine einigen.“ Für Baumann selbst ist es ja auch keine ganz einfache Situation. Einen Spieler, der bis 2021 unter Vertrag steht und dennoch öffentlich über seine Wechselabsichten spricht, müsste er unter normalen Umständen maßregeln. Aber es gibt da dieses Versprechen, mit dem Delaney gelockt wurde.

Vergangenen Freitag besuchte Delaneys Berater Michael Stensgaard die Geschäftsstelle des Weserstadions. Im Gespräch mit Baumann sei es um Delaney gegangen, aber auch um andere Spieler, nicht weiter der Rede wert, sagten Sportchef und Berater anschließend in ähnlichem Wortlaut. Was bestimmt der Wahrheit entspricht, im Kern dürfte es trotzdem um die Zukunft Delaneys gegangen sein. Das Treffen ist ein Indiz dafür, dass ein Abschied näher rückt. Es könnte also sein, dass das torlose Unentschieden gegen Leverkusen Delaneys letztes Spiel im Weserstadion gewesen ist. „Ich weiß es nicht. Ich will ehrlich sein: Was passiert, passiert“, sagte er nach der Partie. Auch das ist erstaunlich in Zeiten, in denen die Wahrheit im Fußball zu einem eher flexiblen Begriff geworden ist. Zwischen den Zeilen lässt Delaney deutlich erkennen, dass er seinen Abschied plant.

Klarheit wohl nach der WM

Ein Verein taucht in den Zukunftsplänen Delaneys immer wieder auf: Brighton & Hove Albion. Bereits vergangenen Sommer streckte der Klub aus der englischen Premier League die Fühler aus. Schon damals wäre Delaney gerne gewechselt, erzählen Beteiligte. Aber Werder wollte nicht. Nun gibt es den nächsten Versuch. Nach Informationen von MEIN WERDER ist Brighton aktuell der einzige Klub, der ein konkretes Angebot inklusive Ablösesumme bei Werder hinterlegt hat. Die Summe sei jedoch so niedrig, dass sie Werder keinen Anlass gibt, in Verhandlungen zu treten. Gesprächsbereitschaft soll es von Bremer Seite erst ab 20 Millionen Euro geben.

Wohin es Delaney zieht, wird sich also vermutlich erst nach der WM herausstellen. Das Turnier in Russland will er mit Dänemark nutzen, um sich mehrere Optionen auf einen Wechsel zu erspielen. Brighton ist zwar England, gehört aber zu den Klubs, die sich eher in der unteren Tabellenhälfte aufhalten. Die „Seagulls“ (Möwen) haben erst gegen Ende der Saison den Klassenerhalt gesichert.

Mit zwei, drei guten Auftritten bei der WM könnte sich Delaney für größere Klubs empfehlen. Und so ist auch sein Kalkül. Aufgegeben hat Werder den emotionalen Anführer noch nicht. Gegen Leverkusen lieferte Delaney einen Beleg für das, was ihn so wertvoll macht. Fehlende fußballerische Klasse gleicht er mit Willen und Einsatz aus. Mit so viel Willen und Einsatz, dass damit Spiele gewonnen werden können. Oder Niederlagen vermieden. So einen Spieler gibt niemand freiwillig ab, schon gar nicht ein Trainer. „Ich versuche zu vermitteln, dass bei Werder eine Entwicklung stattfindet und dass sich Spieler hier noch mit entwickeln können“, sagte Florian Kohfeldt vor einiger Zeit. Dabei ging es auch um die Zukunft Delaneys. „Ich denke, für die Jungs ist eine sportliche Perspektive wichtig.“ Für Delaney ist die Perspektive am Ende in England wohl besser als in Bremen.