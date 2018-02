Heribert Bruchhagen. (nordphoto)

„Ich bleibe dabei, dass es sich beim Tor um eine Abseitsstellung handelte“, sagte Bruchhagen gegenüber „Sky Sport News HD“. „Ich bedaure allerdings, was ich in der ersten Emotion über die Videoschiedsrichter in Köln gesagt habe. Das war nicht richtig.“

Bruchhagen hatte mit Blick auf den Bremer Siegtreffer im Nordderby am Sonnabend in den Katakomben des Weserstadions deutliche Worte an den Rhein geschickt. „Was sind das für Leute, was sind das für Leute!?“, ereiferte sich der 69-Jährige nach dem Spiel im „Sky“-Interview. „Ich muss da einmal draufgucken, und sehe: Das ist Abseits!“.

Dass Schiedsrichter Felix Zwayer, seine Assistenten und auch Video-Assistent Günter Perl allesamt die Szene überprüft hatten und zudem ausgebildete Regelhüter seien, ließ Bruchhagen nicht gelten: „Dann haben die alle nicht Fußball gespielt, wenn die das nicht erkennen. Da brauchen Sie keine tausend Linien ziehen, das ist doch Abseits!“

Mittlerweile hat sich auch die Schiedsrichter-Kommission des DFB gemeldet und eine Stellungnahme zum Handeln der Unparteiischen abgegeben. "Beim Torschuss des Bremers Johannsson lässt sich auch aus unterschiedlichen Perspektiven nicht klar und zweifelsfrei nachweisen, dass sich sein Mitspieler Belfodil im Moment des Torschusses vor dem Ball befand", heißt es dort. Daher sei es korrekt gewesen, dass der Video-Assistent nicht eingegriffen habe. (mw)