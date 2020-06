Im Parkhotel bereitet sich Werder auf das Wolfsburg-Spiel vor. (nordphoto)

Spott und Witze liegen bei dieser Heimbilanz in Zeiten von Geisterspielen allzu offensichtlich auf der Hand. Zehn von 14 Heimspielen hat Werder in dieser Saison bisher verloren und nur eins gewonnen. Sollten die Zuschauer nicht froh sein, dieses Elend im Weserstadion nicht sehen zu müssen? Werder wird natürlich auch gegen Wolfsburg versuchen, diese Bilanz zu verbessern. Dafür werden aber nicht die Kabinen gewechselt, um die vielleicht lähmenden Routine-Abläufe zu brechen. Dennoch wird es einen veränderten Ablauf am Spieltag geben, der der ungewöhnlichen Anstoßzeit um 13.30 Uhr geschuldet ist.

Das Treffen der Mannschaft im Parkhotel war bereits am Sonnabendmorgen. Statt der üblichen zwei bis drei Sitzungen für die Vorbereitung auf die Partie, gibt es am Spieltag diesmal nur eine, verrät Trainer Florian Kohfeldt. Und: „Die Nahrungsaufnahme ist eine andere.“ Frühstück werde zwar angeboten, sei aber anders als sonst keine Pflicht. Dafür gibt es einen Brunch, der sich laut Kohfeldt „bis drei Stunden vor das Spiel streckt. Das wäre sonst das Pre-Match-Meal.“ Also das warme Essen vor dem Spiel.

Um dann langsam auf Betriebstemperatur zu kommen, wird es „eine leichte Aktivierung geben“, wie der Trainer es ausdrückt. Wie genau die aussieht, wollte er nicht verraten, geplant sei aber „ein bisschen frische Luft zu atmen. Und dann fahren wir zum Spiel“. Und da sorgen die veränderten Abläufe vielleicht für ein verändertes Ergebnis.