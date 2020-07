Felix Brych leitete in der laufenden Saison bereits zwei Werder-Spiele. (dpa)

Am Tag des entscheidenden Relegations-Rückspiels zwischen Heidenheim und Werder hat der Deutsche Fußball-Bund den Schiedsrichter für die Partie (Montag, 20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) bekannt gegeben: Mit Felix Brych übernimmt ein erfahrener Unparteiischer die Leitung. 32 Pflichtspiele mit Bremer Beteiligung pfiff der 44-Jährige aus München bisher. Werder gewann zwölfmal, spielte zehnmal unentschieden und verlor zehnmal.

In der laufenden Saison war Brych beim Bremer 1:1 gegen Hertha in der Hinrunde und beim 1:0-Sieg in Düsseldorf zum Auftakt der Rückrunde im Einsatz, als er Werder-Kapitän Niklas Moisander eine umstrittene Gelb-Rote Karte wegen Reklamierens zeigte.

In Heidenheim fungieren Mark Borsch und Stefan Lupp als Brychs Assistenten. Daniel Schlager ist vierter Offizieller. Im Kölner Keller sitzen die Video-Assistenten Robert Hartmann und Markus Sinn.