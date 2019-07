Der WESER-KURIER schrieb am 11. Juli 1979:

Die Chancen, daß in der kommenden Bundesligasaison ein Koreaner für Werder stürmt, sind seit gestern abend beträchtlich gestiegen. Denn in den späten Abendstunden traf Bum Kun Tscha in der Hansestadt ein, bereits heute wird der ostasiatische Fußballstar im Vareler Trainingslager der Bremer auf Herz und Nieren von Trainer Wolfgang Weber geprüft. Ende der Woche dann wollen Weber und Manager Rudi Assauer gemeinsam entscheiden, ob der 26jährige verpflichtet wird. Assauer gestern: „Wir haben ausführliche Informationen über Bum Kun Tscha eingeholt, die sehr positiv waren."

Der Koreaner, der in der vergangenen Saison ein Bundesligaspiel für Darmstadt 98 bestritt und dann in seine Heimat zurückkehrte, wird in Asien zumindest ebenso hoch eingeschätzt wie der heute in Köln spielende Japaner Okudera. Bum Kun Tscha selbst bemühte sich um eine Rückkehr in die Bundesliga, die entscheidenden Kontakte knüpfte ein in Bonn tätiger koreanischer Geschäftsmann, der auch in den nächsten Tagen als Dolmetscher fungieren wird.

Rudi Assauer ist davon überzeugt, daß eine Verpflichtung des Asiaten für Werder „erschwinglich„ wäre, konkrete Zahlen allerdings wollte er nicht nennen. „Es ist einfach eine Chance, die wir wahrnehmen wollen, in einigen Tagen wissen wir mehr“, prophezeite der 35jährige, der heute und morgen zwischen Varel und Bremen hin und her pendeln muß. Denn morgen kommt der Engländer Dave Watson in der Hansestadt an, der aller Voraussicht nach bereits am Sonnabend (17 Uhr) im Intertotorundenspiel gegen Rapid Wien in Rehburg spielt.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).