DFL-Geschäftsführer Christian Seifert (rechts) gab die Ergebnisse des Treffens bekannt. (dpa)

Der Spielbetrieb in der ersten und zweiten Bundesliga ruht vorerst bis zum 2. April. Darauf einigten sich die 36 Profiklubs am Montag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt. Somit fällt auch der 27. Spieltag, der vom 20. bis 22. März ausgetragen werden sollte, aus. Werder hätte in Freiburg antreten sollen. Ob danach der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, soll Ende März entschieden werden, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Dann wollen sich die Klubvertreter erneut treffen und wissen auch sicher, ob die für den Sommer geplante Europameisterschaft verschoben wird, was eine Verlängerung der Saison ermöglichen würde.

Seifert betonte, dass die Lage der deutschen Profiklubs aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Spielausfälle sehr ernst sei. Einkalkulierte Einnahmen fehlen. „Alle Klubs erstellen Extremstszenarien hinsichtlich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit“, erklärte Seifert. Er gehe davon aus, dass auch viele Spieler und Funktionäre bereit seien, auf Teile des Gehalts zu verzichten. „Das ist der erste Moment, in dem die Bundesliga zugeben muss: Wir stellen ein Produkt her. Wenn wir das Produkt nicht mehr herstellen können, gibt es uns nicht mehr. Es geht nicht nur um die Spieler auf dem Feld, sondern um sehr viele Arbeitsplätze. Es steht mehr auf dem Spiel als nur ein paar Fußballspiele.“ Die DFL prüft Anpassungen im Lizensierungsverfahren.

Geisterspiele als Option

Sollte die Saison vorzeitig abgebrochen werden, würden den Vereinen insgesamt 750 Millionen Euro an Einnahmen etwa durch TV-Gelder und Sponsoring verloren gehen. „Alle Klubs haben erst einmal den Anspruch, diese Saison in irgendeiner Art und Weise regulär zu Ende kommen zu lassen, sofern es rechtlich und gesundheitlich vertretbar ist“, erklärte Seifert. Möglich sei dies aber nur mit Spielen ohne Zuschauer: „Wer Geisterspiele rigoros ablehnt, muss sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob wir künftig mit 18 oder 20 Profiklubs spielen, denn dann wird es keine 20 Profiklubs mehr geben.“

Über Szenarien für einen Saisonabbruch sei nicht gesprochen worden, berichtete Seifert. Im Gespräch ist etwa eine Aufstockung der ersten Liga um die Aufsteiger bei einem Verzicht auf Absteiger. „Die Informationslage ändert sich derzeit jeden Tag. Das macht es schwierig, über konkrete Szenarien nachzudenken“, sagte der DFL-Chef. „Wir müssen in mehreren Szenarien denken und ringen um die beste Lösung. Die gibt es aber noch nicht, weil wir nicht wissen, wie in der kommenden Woche die Rahmenbedingungen aussehen.“

Die Liga braucht Solidarität

In der Bundesliga sei nun Solidarität gefragt. „Wir müssen nicht nur finanzielle, sondern auch moralische Solidarität an den Tag legen“, forderte Seifert. „Es geht nicht mehr darum, wer in der Öffentlichkeit besser dasteht. Es geht für die Klubs ums Überleben.“ Über allem stehe derzeit aber die Eindämmung des Coronavirus, unterstrich er. „Wir sind uns im Klaren, wo die Zuständigkeiten liegen. Behördliche Verfügungen stehen über dem, was wir gerne würden.“

Für Werder könnten es Probleme geben, wenn die Saison tatsächlich mit Geisterspielen zu Ende gebracht werden soll. Das Spiel gegen Leverkusen war zunächst ohne Zuschauer geplant gewesen, doch Bremens Innensenator Ulrich Mäurer sagte die Partie im Vorfeld ab, weil zu viele Menschen rund ums Weserstadion erwartet worden waren. Erst danach entschied sich die DFL dazu, den Spieltag komplett abzusagen.