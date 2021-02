Nach den starken Schneefällen in Ostwestfalen wurde die Partie zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen abgesagt. (Arminia Bielefeld / dpa)

Die Partie des SV Werder Bremen am Sonntagabend bei Arminia Bielefeld findet nicht statt. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) teilte dazu nach einer Platzbegehung am Mittag mit: „Aufgrund der starken und anhaltenden Schneefälle in Verbindung mit Frost ist die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet. Die DFL Deutsche Fußball Liga hat aus diesem Grund im Einvernehmen mit dem Schiedsrichter entschieden, das Spiel zu verlegen. Ein neuer Spiel-Termin wird zeitnah bekanntgeben.“

Die Austragung der Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen am Sonntagabend (18 Uhr) war wegen des heftigen Wintereinbruchs in Ostwestfalen gefährdet. Nach Angaben von Arminias Medienchef Daniel Mucha hatte der Club nach einer Platzbegehung am Sonntagvormittag mit Zustimmung der Deutschen Fußball Liga (DFL) entschieden, alles dafür zu tun, dass der Platz bespielbar ist. „Arminia-Mitarbeiter werden in den nächsten Stunden den Rasen von Schnee befreien.“ Um 11.30 Uhr gab es eine weitere Begehung durch die sogenannte Sportplatzkommission mit dem Schiedsrichter-Team.

Ostwestfalen ist von dem Wintereinbruch besonders betroffen. In der Nacht hatte es dort teils bis zu 30 Zentimeter Schnee gegeben. Auch die Autobahn A2 von Dortmund in Richtung Hannover wurde zwischen Bielefeld-Süd und Bielefeld-Ost wegen des massiven Schneefalls am Sonntagmorgen zeitweise gesperrt. Der Winterdienst war am Bielefelder Berg nicht mehr mit dem Räumen der Fahrbahn hinterhergekommen. Nach rund zwei Stunden wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.