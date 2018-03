Dieter Burdenski wusste, dass ihn die Ärzte nicht spielen lassen würden. Also hat er sie gar nicht erst gefragt, im November 1981, kurz vor dem Spiel gegen den Hamburger SV. „Ich bin Fußballer, das Nordderby ist immer ein Höhepunkt gewesen“, sagt Werders damaliger Torhüter. „Nichts auf der Welt hätte mich davon abhalten können, dabei zu sein.“ Nicht mal ein angebrochener Kiefer. Die Verletzung hatte sich Burdenski zwei Wochen zuvor zugezogen, im Spiel gegen den 1. FC Köln. Nach einer Flanke in den Bremer Strafraum war Burdenski zum Ball hochgestiegen, Kölns Angreifer Klaus Fischer jedoch auch, „und dann ist er voll in mein Gesicht gelaufen“. Burdenski spielte zunächst weiter, musste in der nächsten Partie gegen Frankfurt aber aussetzen. Werder verlor 2:9, und Burdenski verspürte „den inneren Antrieb, gegen den HSV wieder im Tor stehen zu wollen“.

Also kehrte er schon am 28. November 1981 ins Tor zurück, ohne Gesichtsschutz, weil er ja nicht zum Arzt gegangen war. „Das würde heute niemand mehr machen“, sagt Burdenski, „wenn mir da auch nur ein Ball gegen den Kiefer geflogen wäre. Junge, Junge, Junge …“ Ausgeschlossen war das ja nicht, immerhin kam mit dem HSV die zu jener Zeit beste Mannschaft Deutschlands ins Weserstadion. Stars wie Franz Beckenbauer, Horst Hrubesch und Felix Magath standen damals im Kader der Hamburger, die am 15. Spieltag als Tabellenführer anreisten.

„Wir hatten großen Respekt vor dieser Topmannschaft“, sagt Burdenski. "Das war damals die beste Zeit des HSV." Das Spiel in Bremen aber gewann Werder mit 3:2. Uwe Reinders (zwei Tore) und Erwin Kostedde trafen für Werder, Lars Bastrup und Felix Magath für den HSV. Am Ende der Saison jubelten trotzdem die Hamburger: Sie wurden deutscher Meister, Bremen landete auf Platz fünf. Aber die große Zeit von Werder, sagt Burdenski, „die sollte ja auch erst noch kommen“.